В отделении пенсионного фонда в Бурятии долго рассматривали обращения

В дело вмешалась прокуратура



Как выяснила прокурорская проверка, в Еравнинском районе отделом пенсионного фонда России в Бурятии нарушали закона «О порядке рассмотрения обращений граждан».



Установлено, что в отдел поступило обращение от местного жителя, о том, что он не получил пенсию в назначенный срок. Однако, ему не ответили в 30-дневный срок.



Прокуратурой района в отношении ответственного должностного лица вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении. Суд оштрафовал виновное лицо на пять тысяч рублей, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

