В дело вмешалась прокуратура
Как выяснила прокурорская проверка, в Еравнинском районе отделом пенсионного фонда России в Бурятии нарушали закона «О порядке рассмотрения обращений граждан».
Установлено, что в отдел поступило обращение от местного жителя, о том, что он не получил пенсию в назначенный срок. Однако, ему не ответили в 30-дневный срок.
Прокуратурой района в отношении ответственного должностного лица вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении. Суд оштрафовал виновное лицо на пять тысяч рублей, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
В отделении пенсионного фонда в Бурятии долго рассматривали обращения
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