В Улан-Удэ днём около ноля градусов

По данным Бурятского гидрометцентра, 6 ноября по республике местами небольшой, умеренный снег



Ветер западный 4-9, днём местами до 11-16 м/с. Температура ночью 9-14, по юго-западу и северо-востоку до 19-24, по Прибайкалью 4-9 мороза, днём от 2 тепла до 3 мороза, местами по северу 8-13 мороза.



В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер западный 4-9, днём порывы до 12 м/с. Температура ночью 9-11 мороза, днём около 0.

