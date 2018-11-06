По данным Бурятского гидрометцентра, 6 ноября по республике местами небольшой, умеренный снег
Ветер западный 4-9, днём местами до 11-16 м/с. Температура ночью 9-14, по юго-западу и северо-востоку до 19-24, по Прибайкалью 4-9 мороза, днём от 2 тепла до 3 мороза, местами по северу 8-13 мороза.
В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер западный 4-9, днём порывы до 12 м/с. Температура ночью 9-11 мороза, днём около 0.
В Улан-Удэ днём около ноля градусов
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