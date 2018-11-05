Об этом сегодня сообщила мэрия города
С 18 сентября в Улан-Удэ был введён особый режим с связи с обнаружением заражённой лисы в посёлке Забайкальский. Сегодня администрация города сообщила, что карантин может быть снят уже 18 ноября.
В мэрии уточняют: проведён комплекс профилактических мероприятий не только в этом микрорайоне, но и на территории города, в приграничных с Улан-Удэ районах. Проводилась вакцинация домашних животных, крупного и мелкого скота, отлов безнадзорных животных. Всего с начала года в Улан-Удэ вакцинировано от бешенства более 27 000 домашних животных.
Для дополнительного отлова бездомных собак и диких животных (звонки о том, что в городе видели лисиц, поступают в комбинат по благоустройству) заключены договоры с обществом охотников.
Как сообщили в Улан-Удэнской станции по борьбе с болезнями животных, карантин по бешенству в неблагоприятном пункте в мкрн Забайкальский объявлен на 60 дней.
Карантин по бешенству в Улан-Удэ могут снять 18 ноября
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