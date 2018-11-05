В Восточном военном округе стартовал комплекс мероприятий, направленных на качественную подготовку к зимнему периоду обучения
Сапёрные подразделения проверят более 30 общевойсковых и авиационных полигонов общей площадью свыше 250 тыс. гектаров на взрывоопасные предметы. При проведении работ будет задействовано около 200 единиц военной и специальной техники, в том числе инженерные машины разграждения и сапёрные команды, сообщает пресс-служба ВВО.
Помимо этого, к выполнению задач по поиску боеприпасов будут привлекаться специально обученные минно-розыскные собаки.
Также будет восстановлена и обновлена учебно-материальная база полигонов, соединений, воинских частей и подразделений округа.
Сапёры проверят полигоны в Бурятии
Общество, Фото:
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