Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

05 Ноября

04 Ноября

Популярное

В Чите сняли пародию на телешоу «Замуж за Бузову»

В Чите сняли пародию на телешоу «Замуж за Бузову»
Общество, 
Видео показали на игре КВН Забайкальской железной дороги

3 ноября в Сети появилась пародия забайкальских КВНщиков на телешоу ТНТ «Замуж за Бузову». Пародия называется «Замуж за Бреславскую», главная героиня – известная в Чите КВНщица, лидер команды «Братство РКЦУ» ( регионального центра корпоративного управления) Надежда Бреславская.

В ролике обыграны ключевые моменты «Замуж за Бузову» - от заставки телешоу с восседающей на троне героини до момента, когда один из участников шоу предпочёл Ольге Бузовой 2 миллиона рублей.





«Снято для игры КВН Забайкальской железной дороги. Юмор внутряковый, потому долго думал, публиковать здесь или нет. Свою задачу клип выполнил - конкурс с ним получил высшие баллы, но не планировали его публиковать. В общем, не судите строго», - прокомментировал КВНщик, участник творческого объединения O'MoG Group Баяр Барадиев.

Как сообщал «Байкал-Daily», в шоу «Замуж за Бузову» принимал участие житель Читы, 34-летний предприниматель Валентин Коробков. Он считался одним из фаворитов шоу, но был изгнан певицей незадолго до финала за драку.

Как позже стало известно, Валентин не опускал руки и даже после того, как его выгнали, в Москву не вернулся. Он отправился пешком в Рим (съёмки проходили в Италии), чтобы получить возможность поговорить с Ольгой и наладить с ней отношения. «Я вернулся в то место, где проходили съёмки (Сорренто) в надежде, что Оля вернётся ко мне туда. Но потом подумал, что, скорее всего, Оля даже не знает, что я не улетел и остался там, где дал слово, что не уйду. Понял, что так дело не пойдёт. И пошёл пешком до Рима 300 километров без копейки денег в кармане. Меня два раза били, я сломал палец, похудел на 10 килограммов!» - рассказал Валентин изданию Peopletalk.ru.

Поступок читинца Бузову удивил, но прощать она не стала. В финале шоу певица выбрала сыровара из Суздаля Дениса Лебедева, однако отношения с ним прекратила после того, как в СМИ появилась личная переписка мужчины. Из неё следовало, что у него долги, тайные связи с женщинами, а на проект он пришёл исключительно ради пиара. 
пародия телешоу
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Карантин по бешенству в Улан-Удэ могут снять 18 ноября
Карантин по бешенству в Улан-Удэ могут снять 18 ноября
Общество, 05.11.2018
Об этом сегодня сообщила мэрия города
Сапёры проверят полигоны в Бурятии
Сапёры проверят полигоны в Бурятии
Общество, 05.11.2018
В Восточном военном округе стартовал комплекс мероприятий, направленных на качественную подготовку к зимнему периоду обучения
В Чите сняли пародию на телешоу «Замуж за Бузову»
В Чите сняли пародию на телешоу «Замуж за Бузову»
Общество, 05.11.2018
Видео показали на игре КВН Забайкальской железной дороги
Полицейский из Бурятии отстаёт в голосовании за звание лучшего в стране
Полицейский из Бурятии отстаёт в голосовании за звание лучшего в стране
Общество, 05.11.2018
У участкового из Бурятии пока 1,3 тысяча голосов
На Улан-Удэ опустилась «Ночь искусств» (фоторепортаж)
На Улан-Удэ опустилась «Ночь искусств» (фоторепортаж)
Общество, 05.11.2018
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с «Ночи искусств»
К чемпионату мира по боксу в Бурятии сняли презентационный ролик
К чемпионату мира по боксу в Бурятии сняли презентационный ролик
Общество, 05.11.2018
Яркое видео нацелено прежде всего на иностранную аудиторию
В Бурятии сохранится морозная погода
В Бурятии сохранится морозная погода
Общество, 05.11.2018
По данным Бурятского гидрометцентра, 5 ноября по республике, местами небольшой, умеренный снег
В Улан-Удэ осудили отца двоих детей за хранение наркотиков
В Улан-Удэ осудили отца двоих детей за хранение наркотиков
Общество, 04.11.2018
Мужчина уже привлекался за аналогичное преступление  
LP выступит в Иркутске
LP выступит в Иркутске
Общество, 04.11.2018
Певица даст концерт весной следующего года
В Улан-Удэ подорожал бензин
В Улан-Удэ подорожал бензин
Общество, 04.11.2018
В соседнем Иркутске цены на топливо остались без изменений 
В Улан-Удэ подешевели картофель и капуста
В Улан-Удэ подешевели картофель и капуста
Общество, 04.11.2018
При этом наценились огурцы, морковь и помидоры 
В центре Улан-Удэ развернули огромный флаг России (фоторепортаж)
В центре Улан-Удэ развернули огромный флаг России (фоторепортаж)
Общество, 04.11.2018
В акции участвовало около тысячи человек. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж 
Театр «Байкал» выступил с песнями и танцами народов России в Улан-Удэ (фоторепортаж)
Театр «Байкал» выступил с песнями и танцами народов России в Улан-Удэ (фоторепортаж)
Общество, 04.11.2018
Концерт посвятили Дню народного единства. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Портал в будущее
07.10.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Завершился день правовой помощи населению
27.09.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О непрофессионализме Первого канала или Гордон, ты не прав!
20.09.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Россия может гордиться организацией ЧМ-2018 по футболу
17.07.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Лето – это маленькая жизнь
13.07.2018
Ямпил Багша
Ямпил Багша
Доктор буддийской философии, мастер тибетской медицины
О природе человека, причинах болезней и силе мантр…
11.07.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Об электронном взаимодействии между ведомствами
27.06.2018
Загрузка...
^