В Чите сняли пародию на телешоу «Замуж за Бузову»





















Как сообщал «Байкал-Daily», в шоу «Замуж за Бузову» принимал участие житель Читы, 34-летний предприниматель Валентин Коробков. Он считался одним из фаворитов шоу, но



Как позже стало известно, Валентин не опускал руки и даже после того, как его выгнали, в Москву не вернулся. Он отправился пешком в Рим (съёмки проходили в Италии), чтобы получить возможность поговорить с Ольгой и наладить с ней отношения. «Я вернулся в то место, где проходили съёмки (Сорренто) в надежде, что Оля вернётся ко мне туда. Но потом подумал, что, скорее всего, Оля даже не знает, что я не улетел и остался там, где дал слово, что не уйду. Понял, что так дело не пойдёт. И пошёл пешком до Рима 300 километров без копейки денег в кармане. Меня два раза били, я сломал палец, похудел на 10 килограммов!» - рассказал Валентин изданию Peopletalk.ru.



Поступок читинца Бузову удивил, но прощать она не стала. В финале шоу певица выбрала сыровара из Суздаля Дениса Лебедева, однако отношения с ним прекратила после того, как в СМИ появилась личная переписка мужчины. Из неё следовало, что у него долги, тайные связи с женщинами, а на проект он пришёл исключительно ради пиара.

«Снято для игры КВН Забайкальской железной дороги. Юмор внутряковый, потому долго думал, публиковать здесь или нет. Свою задачу клип выполнил - конкурс с ним получил высшие баллы, но не планировали его публиковать. В общем, не судите строго», - прокомментировал КВНщик, участник творческого объединения O'MoG Group Баяр Барадиев.Как сообщал «Байкал-Daily», в шоу «Замуж за Бузову» принимал участие житель Читы, 34-летний предприниматель Валентин Коробков. Он считался одним из фаворитов шоу, но был изгнан певицей незадолго до финала за драку Как позже стало известно, Валентин не опускал руки и даже после того, как его выгнали, в Москву не вернулся. Он отправился пешком в Рим (съёмки проходили в Италии), чтобы получить возможность поговорить с Ольгой и наладить с ней отношения. «Я вернулся в то место, где проходили съёмки (Сорренто) в надежде, что Оля вернётся ко мне туда. Но потом подумал, что, скорее всего, Оля даже не знает, что я не улетел и остался там, где дал слово, что не уйду. Понял, что так дело не пойдёт. И пошёл пешком до Рима 300 километров без копейки денег в кармане. Меня два раза били, я сломал палец, похудел на 10 килограммов!» - рассказал Валентин изданию Peopletalk.ru.Поступок читинца Бузову удивил, но прощать она не стала. В финале шоу певица выбрала сыровара из Суздаля Дениса Лебедева, однако отношения с ним прекратила после того, как в СМИ появилась личная переписка мужчины. Из неё следовало, что у него долги, тайные связи с женщинами, а на проект он пришёл исключительно ради пиара.

3 ноября в Сети появилась пародия забайкальских КВНщиков на телешоу ТНТ «Замуж за Бузову». Пародия называется «Замуж за Бреславскую», главная героиня – известная в Чите КВНщица, лидер команды «Братство РКЦУ» ( регионального центра корпоративного управления) Надежда Бреславская.В ролике обыграны ключевые моменты «Замуж за Бузову» - от заставки телешоу с восседающей на троне героини до момента, когда один из участников шоу предпочёл Ольге Бузовой 2 миллиона рублей.