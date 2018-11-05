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Полицейский из Бурятии отстаёт в голосовании за звание лучшего в стране

Полицейский из Бурятии отстаёт в голосовании за звание лучшего в стране
Общество, 
У участкового из Бурятии пока 1,3 тысяча голосов

Старший лейтенант полиции Иван Илыгеев, участковый уполномоченный отдела полиции №1 Улан-Удэ, занимает текущую 21-ю позицию из 83-х во всероссийском голосовании «Народный участковый». У полицейского из Бурятии пока 1 304 голоса.

В тройке лидеров сейчас находятся полицейский из Брянской области (12 079 голосов), сотрудник полиции из Республики Северная Осетия – Алания (11 393) и участковый из Нижегородской области (11 227).

Голосование за звание лучшего полицейского проводится на сайте «Комсомольская правда». Отдать свой голос может любой пользователь Интернета до 10 ноября.

Награждение народного участкового и вручение главного приза состоится 16 ноября в торжественной обстановке в здании МВД России. Мероприятие приурочено к профессиональному празднику конкурсантов – Дню участковых уполномоченных полиции (отмечается 17 ноября). Победитель голосования получит внедорожник УАЗ «Патриот».

конкурс полиция МВД Бурятии
 
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