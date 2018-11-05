«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с «Ночи искусств»
4 ноября, в День народного единства, Улан-Удэ присоединился к культурно-образовательной акции «Ночь искусств». Она прошла во всех регионах, старт акции в Российском национальном музее музыки в Москве дал министр культуры России Владимир Мединский.
В этом году «Ночь искусств» прошла под общим лозунгом «Искусство объединяет». В Улан-Удэ акция состоялась в Художественном музее имени Сампилова. Вход, в отличие от «Ночи в музее», был свободным.
Зрители смогли бесплатно посетить музейные выставки, вроде «Русского искусства» или «Самоцветов Бурятии». Кафедра ВСГУТУ «Конструирование, дизайн и технологии» представила Театр мод. Состоялась квест-игра «Тридцать минут наедине с искусством», викторины «Знакомы ли вы с искусством?», «Чёрный квадрат», «Искусство вне времени», мастер-класс «Чудеса своими руками», творческие мастерские м другие мероприятия.
Артисты Бурятского театра оперы и балета исполнили в честь 100-летия комсомола песни советских времен. Театр «Ульгэр» дал музыкальное представление.
Состоялись несколько лекций – «Искусство реставрации» и о дизайне интерьера. Прошли мастер-классы, участники которых изготовили украшения для дома и поделки в стиле «хюгге».
На Улан-Удэ опустилась «Ночь искусств» (фоторепортаж)
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