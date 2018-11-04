При это наценились огурцы, морковь и помидоры
По данным статистики за прошедшую неделю в Улан-Удэ подорожали пшено на 4,59 руб., свежие овощи (огурцы, морковь, помидоры) в среднем на 2,07 руб., свинина (кроме бескостного мяса) на 4,90 руб., масло сливочное на 12,79 руб. Подешевели картофель и капуста в среднем на 48 копеек, сахар-песок на 38 копеек.
В Чите наценились капуста, морковь, огурцы и помидоры в среднем на 5,49 руб., сахар-песок на рубль, рис шлифованный на 91 копейку, сыры сычужные твёрдые и мягкие на 7,47 руб. снизились цены на картофель на 1,86 руб., вермишель на 94 копейки, баранину (кроме бескостного мяса) на 4,23 руб.
В Иркутске наибольший рост цен наблюдался на пшено на 6,85 руб., свежие огурцы, картофель и лук в среднем на 2,16 руб., сахар-песок на 1,01 руб. подешевели морковь и капуста на 1,74 руб. об это сообщают в управлении по информационной политике города.
В Улан-Удэ подешевели картофель и капуста
Общество, Фото:
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При это наценились огурцы, морковь и помидоры
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