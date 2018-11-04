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В центре Улан-Удэ развернули огромный флаг России (фоторепортаж)

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В акции участвовало около тысячи человек. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж

В воскресенье, 4 ноября, митинг, посвящённый Дню народного единства, собрал на площади Советов в Улан-Удэ трудовые коллективы, общественные и молодёжные организации, ветеранов, спортсменов, студентов и учащихся. Открыл мероприятие глава Бурятии Алексей Цыденов.

- Уважаемые земляки! Всех поздравляю с праздником, с Днём народного единства. Россия – великая, сильная, непобедимая и всегда была такой благодаря единству народа. Республика Бурятия – наглядный пример. У нас более 100 национальностей живут в дружбе, в мире, согласии. Наш общий дом – Бурятия красивая, дружная. Все мы здесь живём ради другого. Глава республики, мэр города, врач, учитель, продавец, инженер – все мы работаем для общего дела. Самодостаточность, самоуважение, взаимоуважение – то, что может сделать наш общий дом сильным, дружным, сплочённым. Желаю нам все именно этого. Поздравляю, да будет так, – поздравил Алексей Цыденов.

Также с речью выступил мэр Улан-Удэ Александр Голков.

- Этот праздник напоминает нам о вековых традициях патриотизма, символизирует беззаветную любовь к Отечеству и сплочение граждан независимо от политических убеждений, национальной и религиозной принадлежности, социального статуса ради процветания нашей сильной и независимой страны. Неслучайно 2018 год в Улан-Удэ был объявлен Годом гражданского единства. В столице Бурятии в мире и согласии единой дружной семьёй живут люди разных национальностей, вероисповеданий, которых всегда отличала житейская мудрость, подлинный патриотизм и умение по-настоящему гордиться памятью предков и искренней верой в хорошее будущее. В нашем городе сильны традиции гостеприимства, сплочённости, много интернациональных семей, создана комфортная межнациональная среда. Улан-Удэ является ярким примером дружбы, согласия, единения и истинного патриотизма, - поздравил собравшихся градоначальник.

Затем на главной площади республики состоялся масштабный флешмоб «В единстве – наша сила». Около тысячи человек вновь развернули рекордный для Сибирского федерального округа по размерам и весу российский триколор: почти 600 кг., размерами 20 на 50 метров.

В час дня в Бурятском академическом театре драмы имени Хоца Намсараева началось торжественное собрание общественности, посвящённое Дню народного единства.

В 14 часов в рамках «Ночи искусств» в конференц-зале Национальной библиотеки стартует кинопоказ фильма «Гагарин. Первый в космосе» 2013 года выпуска с тифлокомментариями и субтитрами. За ним начнётся лента об Октябрьской революции в Забайкалье «Пора таёжного подснежника», вышедшая на экраны в 1959 году. В 18 часов показы завершит фильм «Новые времена» Чарли Чаплина, который пройдёт уже вне библиотеки – видео будет транслироваться на окно здания.

С 18 до 23 часов в Художественном музее имени Сампилова, музее истории, природы Бурятии, театре оперы и балета, театре «Ульгэр» будут проводить тематические конкурсы, экскурсии, мастер-классы. Подготовлены экскурсии по экспозициям «Русское искусство», «Искусство Бурятии: в поисках архетипа», мастер-классы по изготовлению поделок в стиле «Хюгге», викторины, анимации, квесты для детей и взрослых. Состоится концертная программа мастеров искусств с участием артистов театра оперы и балета, театрализованное представление «Ульгэр-шоу». Подробная программа на сайте музея: http://muzeyrb.ru/.

На сценах театров в 18:30 начнутся концерты: в Бурятском академическом театре драмы имени Хоца Намсараева - «Россия объединяет», а в Бурятском государственном академическом театре оперы и балета – концерт театра «Байкал», артисты которого исполнят песни и танцы народов России и стран СНГ. 

Праздничные мероприятия пройдут во всех районах республики и Улан-Удэ. С 14 часов в городских парках культуры и отдыха будут проведены различные мероприятия. В парке «Юбилейный» пройдёт фестиваль народного творчества «С любовью и верой в Россию», акция «Триколор единства», мастер-классы и состязания по национальным видам спорта. В парке имени Орешкова жителей и гостей города ждёт праздничная программа «В единстве народа – великая сила!», сообщает пресс-служба правительства Бурятии.




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День народного единства
 
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