Улан-удэнцы ночью остались без воды

Произошла авария



Сегодня в 00.00 из-за выхода воды из-под земли было отключено водоснабжение в 4 малоэтажных дома по двум улицам. Без воды остались горожане с улицы Гайдара 2, 4, 4а, и Чертенкова 106 в Улан-Удэ.



Продолжить ремонтные работы запланировано сегодня. Воду людям не подвозят, поскольку есть водоколонка, сообщается в оперативной сводке по городу.

