Произошла авария
Сегодня в 00.00 из-за выхода воды из-под земли было отключено водоснабжение в 4 малоэтажных дома по двум улицам. Без воды остались горожане с улицы Гайдара 2, 4, 4а, и Чертенкова 106 в Улан-Удэ.
Продолжить ремонтные работы запланировано сегодня. Воду людям не подвозят, поскольку есть водоколонка, сообщается в оперативной сводке по городу.
Улан-удэнцы ночью остались без воды
Общество, Фото:
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