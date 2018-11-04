В День народного единства в Бурятии морозная погода

Общество, Фото: Baikal-daily.ru. Из архива

По данным Бурятского гидрометцентра в столице республики без осадков



4 ноября по республике утром местами туман, днём по северному Прибайкалью небольшой снег. Ветер переменный 3-8, местами до 10-15 м/с. Температура ночью 12-17, по Прибайкалью 6-11, по северным, юго-западным при прояснении 22-27 мороза, днём от 2 тепла до 3 мороза, местами 6-11 мороза.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер переменный 6-11 м/с. Температура ночью 12-14, днём 1-3 мороза.