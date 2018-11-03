Также в одном из красивейших мест Байкала построили тропу «Птичье царство». «Байкал-Dailу» представляет завораживающий фоторепортаж Сергея Тарасенко с Чивыркуйского залива
Бухта Змеиная в Чивыркуйском заливе Байкала – одно из самых популярных мест Забайкальского национального парка. Здесь находятся известные термальные источники, температура которых около +40-45 градусов. Сероводородная вода в источниках обладает целебными свойствами, лечит радикулит и болезни опорно-двигательной системы.
В этом году прошли масштабные работы по обустройству территории источников. Заменили все обветшавшие конструкции, построили новые купели и помещения для переодевания. Теперь бухта снова готова к приёму многочисленных гостей национального парка.
Ещё одним ярким событием этого года стало строительство настильной тропы «Птичье царство» в местности Мягкая Карга. Свыше 700 метров тропы построили волонтёры лагеря «Экодемия». Многие фотографы уже оценили этот объект с поистине завораживающими пейзажами.
В нацпарке Бурятии обустроили термальные источники (фоторепортаж)
Общество, Фото:
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