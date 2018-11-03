В селе Бурятии просят помощи на строительство храма

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В селе Сухая Кабанского района Бурятии уже семь лет стоит недостроенная церковь. По словам местных жителей, строительство начал бывший глава села, но потом выбрали нового руководителя и стройка прекратилась.Рядом ещё несколько сёл, входящих в границы Сухинского поселения, не имеющих своих святынь. Ближайший храм в селе Оймур, в определённый день и на несколько часов приезжает, батюшка. Также церковь есть в селе Байкало-Кудара. Но добраться туда сельчанам непросто, поскольку ехать приходится порядка 40-50 километров.Достроить церковь пытались силами местных жителей, но этих средств не хватает.- На деньги пенсионеров не достроить церковь, а работающих жителей почти нет, так как рабочих мест нет в связи с запретом рыбалки. Вот и живут люди здесь в большинстве своём некрещёные, умирают и погребают их неотпетыми, - рассказала «Байкал-Daily» местная жительница.Также она рассказала, что однажды одинокой пенсионерке потребовалось порядка 2,5 тысяч рублей, чтобы отпеть покойного. Для этого она пригласила батюшку из Байкало-Кудары, оплатила ему затраты на бензин, свечи и прочее.Сейчас сельчане создали инициативную группу по сбору средств на завершение строительства. Они просят помощи у неравнодушных людей на приведение в порядок храма в честь Святого Петра и Павла в селе Сухая. По словам местных жителей, нужны не только деньги для покупки материалов, но и рабочая сила для проведения разных работ. Реквизиты для оказания финансовой помощи можно найти на странице местной жительницы в Facebook Татьяны Гончаровой.