В Улан-Удэ установили мемориальную доску экс-епископу Селенгинскому

30 октября, в День памяти жертв политических репрессий, в Улан-Удэ установлена памятная доска в честь священномученика Ефрема, епископа Селенгинского



Митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Савватий выразил благодарность Бурятскому региональному отделению Российской ассоциации жертв незаконных политических репрессий за понимание, сотрудничество и активную помощь в установлении памятной доски.



Савватий отметил на своей странице в социальной сети: «Мы должны хранить память о своих святых новомучениках, которые — как и большинство репрессированных — были осуждены по пресловутой 58-й статье и были расстреляны или сосланы в ссылки и поражены в правах. Это и святитель Лука Войно-Ясеневич, Крымский, и наш священномученик Ефрем Селенгинский и многие, многие тысячи и тысячи священнослужителей и мирян. В память о них сейчас во всех храмах епархии раздается скорбный колокольный звон...»



Справка:



Священномученик Ефрем, епископ Селенгинский (Епифаний Кузнецов) родился в 1876 году в семье забайкальских казаков. Рано осиротел, был пастухом в своём селе. На сироту-мальчика обратил внимание местный священник, сделал чтецом в церкви, отправил в Читинское духовное училище, а затем в Иркутскую духовную семинарию.



В 1898 году Епифаний окончил семинарию и принял священство. После кончины жены в 1903 году он окончил Казанскую духовную академию и в 1904 году получил назначение в Забайкальскую духовную миссию в Чите. В 1909 году будет возведён в сан архимандрита.



В 1918 году его арестовали в Москве на квартире у протоиерея Иоанна Восторгова и заключили вместе с ним в Бутырскую тюрьму. Оба были расстреляны 23 августа (5 сентября по новому стилю) 1918 года. Святитель был захоронен на Братском кладбище в Москве, которое снесли в конце 20-х годов.



Причислен к лику святых новомучеников и исповедников российских в августе 2000 года.



