По сценарию, они напали на военные объекты
В соединениях и воинских частях Восточного военного округа, дислоцированных в Бурятии, Забайкальском, Хабаровском, Приморском краях, Амурской и Еврейской автономной областях, а также в Камчатском крае и Сахалинской области состоялись комплексные тренировки подразделений противодействия терроризму.
В ходе мероприятий военнослужащие подразделений блокирования и усиления отработали действия при попытках проникновения условных диверсионно-разведывательных групп на военные объекты.
При проведении тренировок для создания обстановки максимально приближенной к боевой, использовано значительное количество средств имитации, холостых боеприпасов, дымов, бронеавтомобили «Тигр», бронетранспортеры БТР-80.
Кроме того, личный состав групп антитеррора отработал вопросы по эвакуации условно раненного, введения радиационной и химической разведки района выполнения задач.
Периодическое проведение подобных тренировок позволяет поддерживать на высоком уровне практическую подготовку подразделений противодействия терроризму воинских частей, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
В Бурятии отразили атаку «террористов»
Общество, Фото:
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