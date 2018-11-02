В Бурятии отразили атаку «террористов»

По сценарию, они напали на военные объекты



В соединениях и воинских частях Восточного военного округа, дислоцированных в Бурятии, Забайкальском, Хабаровском, Приморском краях, Амурской и Еврейской автономной областях, а также в Камчатском крае и Сахалинской области состоялись комплексные тренировки подразделений противодействия терроризму.



В ходе мероприятий военнослужащие подразделений блокирования и усиления отработали действия при попытках проникновения условных диверсионно-разведывательных групп на военные объекты.



При проведении тренировок для создания обстановки максимально приближенной к боевой, использовано значительное количество средств имитации, холостых боеприпасов, дымов, бронеавтомобили «Тигр», бронетранспортеры БТР-80.



Кроме того, личный состав групп антитеррора отработал вопросы по эвакуации условно раненного, введения радиационной и химической разведки района выполнения задач.



Периодическое проведение подобных тренировок позволяет поддерживать на высоком уровне практическую подготовку подразделений противодействия терроризму воинских частей, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

