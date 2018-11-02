30 дизайнеров подали заявки на Baikal Fashion Week в Улан-Удэ

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В 2018 году Baikal Fashion Week соберет ценителей моды уже в восьмой раз



Восьмая Неделя моды представит показы молодых и именитых модельеров, а также новые коллекции магазинов города. Более 30 дизайнеров подали заявки на участие в Неделе моды Baikal Fashion Week 2018. Заявки подали участники из Улан-Удэ, Иркутска, Читы и Москвы.



В этом году расширен перечень номинаций для дизайнеров, кроме традиционных номинаций таких как Этно-, Pret-a-porte , Авангард, добавлены новые:



- Старт для новых начинающих модельеров;

- Этностиль в современной одежде;

- Вечерняя нарядная одежда;

- Свадебное платье;

- Детская одежда;

- Sport-fashion;

- Teenager (одежда для тинейджеров).



Среди дизайнеров будет отобран тот, кто будет представлять Бурятию в Москве на финале конкурса Русский силуэт.



- Конкурс дизайнеров будет проходить каждый год и мы ежегодно будем выбирать финалиста, для участия в конкурсе «Русский силуэт», а не один раз в два года, как было ранее, - сообщили организаторы.



В данный момент приём заявок уже закрыт. До 31 октября идет отборочный тур принятых заявок и коллекции, прошедшие в финал, будут показаны 28 ноября на главном шоу Недели моды, в одном из банкетных залов. Также в этом году запланирован ещё один показ молодых дизайнеров на закрытии Недели моды, 4 декабря в ТРЦ FORUM.



