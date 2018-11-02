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30 дизайнеров подали заявки на Baikal Fashion Week в Улан-Удэ

30 дизайнеров подали заявки на Baikal Fashion Week в Улан-Удэ
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В 2018 году Baikal Fashion Week соберет ценителей моды уже в восьмой раз

Восьмая Неделя моды представит показы молодых и именитых модельеров, а также новые коллекции магазинов города. Более 30 дизайнеров подали заявки на участие в Неделе моды Baikal Fashion Week 2018. Заявки подали участники из Улан-Удэ, Иркутска, Читы и Москвы.

В этом году расширен перечень номинаций для дизайнеров, кроме традиционных номинаций таких как Этно-, Pret-a-porte , Авангард, добавлены новые:

- Старт для новых начинающих модельеров;
- Этностиль в современной одежде;
- Вечерняя нарядная одежда;
- Свадебное платье;
- Детская одежда;
- Sport-fashion;
- Teenager (одежда для тинейджеров).

Среди дизайнеров будет отобран тот, кто будет представлять Бурятию в Москве на финале конкурса Русский силуэт.

- Конкурс дизайнеров будет проходить каждый год и мы ежегодно будем выбирать финалиста, для участия в конкурсе «Русский силуэт», а не один раз в два года, как было ранее, - сообщили организаторы.

В данный момент приём заявок уже закрыт. До 31 октября идет отборочный тур принятых заявок и коллекции, прошедшие в финал, будут показаны 28 ноября на главном шоу Недели моды, в одном из банкетных залов. Также в этом году запланирован ещё один показ молодых дизайнеров на закрытии Недели моды, 4 декабря в ТРЦ FORUM.

неделя моды
 
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