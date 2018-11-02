В 2018 году Baikal Fashion Week соберет ценителей моды уже в восьмой раз
Восьмая Неделя моды представит показы молодых и именитых модельеров, а также новые коллекции магазинов города. Более 30 дизайнеров подали заявки на участие в Неделе моды Baikal Fashion Week 2018. Заявки подали участники из Улан-Удэ, Иркутска, Читы и Москвы.
В этом году расширен перечень номинаций для дизайнеров, кроме традиционных номинаций таких как Этно-, Pret-a-porte , Авангард, добавлены новые:
- Старт для новых начинающих модельеров;
- Этностиль в современной одежде;
- Вечерняя нарядная одежда;
- Свадебное платье;
- Детская одежда;
- Sport-fashion;
- Teenager (одежда для тинейджеров).
Среди дизайнеров будет отобран тот, кто будет представлять Бурятию в Москве на финале конкурса Русский силуэт.
- Конкурс дизайнеров будет проходить каждый год и мы ежегодно будем выбирать финалиста, для участия в конкурсе «Русский силуэт», а не один раз в два года, как было ранее, - сообщили организаторы.
В данный момент приём заявок уже закрыт. До 31 октября идет отборочный тур принятых заявок и коллекции, прошедшие в финал, будут показаны 28 ноября на главном шоу Недели моды, в одном из банкетных залов. Также в этом году запланирован ещё один показ молодых дизайнеров на закрытии Недели моды, 4 декабря в ТРЦ FORUM.
30 дизайнеров подали заявки на Baikal Fashion Week в Улан-Удэ
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
По сценарию, они напали на военные объекты
Оно запланировано на следующую пятницу
В 2018 году BaikalFashionWeek соберет ценителей моды уже в восьмой раз
На суде мужчина показывал чужую лицензию
За время конкурсного отбора в Бурятию приезжали театральные критики и члены экспертного совета
В Кабанском районе Бурятии прошёл II республиканский военно-патриотический слёт «Байкальская звезда»
Композицию уроженец Бурятии посвятил своим друзьям
Улан-удэнцам рассказывают о действиях в чрезвычайных ситуациях
Накануне Дня народного единства россияне рассказали, что считают главными символами нашей страны
Морозы и небольшой снег в праздничные выходные пообещали синоптики жителям Бурятии, Забайкалья и Иркутской области
Спортсмен проведёт открытые мастер-классы
Опознавательный знак потерял свою актуальность
На полигоне Бурдуны в Бурятии завершаются работы по оборудованию новых учебных объектов для подготовки мотострелковых и снайперских подразделений
В соревнованиях примут участие 9 клубов
В Забайкальском крае на одном из специализированных полигонов состоялось тактико-специальное учение с военнослужащими подразделения разведки мотострелкового соединения