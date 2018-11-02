Забайкалец незаконно занимался приёмом чёрного металла

В суде мужчина отрицал свою вину, показывая договор чужой организации на поставку лома черных металлов, которая имела лицензию на заготовку, хранение и реализацию.

В посёлке Дарасун прокуратор обнаружила незаконный приём лома чёрного металла. Его организовал местный житель без лицензии и соблюдений правил безопасности.

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