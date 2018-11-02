Улан-удэнский спектакль стал самым заметным по версии «Золотой маски»



За время конкурсного отбора в Бурятию приезжали театроведы, театральные критики, члены экспертного совета «Золотой маски», чтобы вживую увидеть «Ричарда III»: Александр Вислов, Ирина Алпатова, Алексей Киселёв, Юлия Клейман, Владимир Спешков.



Спектакли Государственного русского драмтеатра уже не раз привлекали внимание критиков и с приходом художественного руководителя Сергея Левицкого попадали в лонг-листы «Золотой маски» разных лет.

«Фронтовичка» открывала внеконкурсную программу «Маска Плюс» в 2016 году. «DEJAVU», «Преступление и наказание» вошли в список наиболее заметных спектаклей театрального сезона в прошлом году и «Осенний марафон» – в текущем году, сообщает пресс-служба Русского драматического театра имени Бестужева.



- Трагедия Шекспира об абсолютном злодее, который не остановится ни перед чем в стремлении обрести и не потерять власть приобретает черты чёрного юмора. Режиссёр предлагает «поиграть в Шекспира» и найти в классическом тексте аллюзии на реалии сегодняшней жизни, - отмечают в театре.