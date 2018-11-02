В Бурятии полицейских научил школьников рукопашному бою

В Кабанском районе Бурятии прошёл II республиканский военно-патриотический слёт «Байкальская звезда»



9 команд-участников боролись за первенство в разных видах состязаний. На этапе «Рукопашный бой» первое место заняла команда военно-патриотического клуба «КОБРа» средней школы села Кырен Тункинского района.



Подготовил воспитанников «КОБРа» сотрудник отдела вневедомственной охраны по Тункинскому и Окинскому району Росгвардии Бурятии, старший сержант полиции Сергей Хамаганов.



– Во вневедомственной охране я служу почти 7 лет. Подготовить команду к слету попросил руководитель клуба Трофим Аюшеев. В течение месяца я учил ребят тому, что умею и применяю по необходимости в своей работе сам, – рассказал Сергей Хамаганов.



Дирекция Кыренской школы направила в адрес старшего сержанта полиции Хамаганова благодарственное письмо, в котором выразила признательность за подготовку своих учеников, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Бурятии.



