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В Сети появилась песня о дружбе русских и бурят (видео)

В Сети появилась песня о дружбе русских и бурят (видео)
Общество, 
Композицию уроженец Бурятии посвятил своим друзьям

31 октября уроженец Бурятии Кирилл Гитаров опубликовал видео, на котором исполняет песню, посвящённую «настоящей дружбе» между русскими и бурятами.

- Я как уроженец Республики Бурятия, не понаслышке знаю, что такое дружба между русскими и бурятами. Поэтому посвящаю песню своим друзьям – Мишане, Батохе, Юричу, Гэсэру и Гене. Парни, песня для вас, - пояснил Кирилл.




В первом куплете песни автор поёт о том, что на одной земле живут два народа, обладающих одной душой, которым нечего делить.

- Не важно, кто впереди, а важно кто рядом. Ты на нас посмотри: русский идёт с бурятом, - поёт Кирилл Гитаров.

Автор песни отмечает, что, несмотря на разные веры, представители обоих народов могут дружно веселиться, отдыхать и проводить время вместе.

- Под ёхор кружимся и водим хоровод, силён у нас народ. Душа сибирская огромная, как мир натура близкая, - поёт Кирилл.
песня
 
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