В Улан-Удэ проходит месячник гражданской обороны

Улан-удэнцам рассказывают о действиях в чрезвычайных ситуациях



Сотрудники управления по ЧС администрации Улан-Удэ в рамках месячника гражданской обороны проводят лекции, учения, открытые уроки на предприятиях, а также образовательных учреждениях.



31 октября прошла встреча со студентами педагогического колледжа, сообщает администрация Улан-Удэ.



- Целью данной лекции являлось ознакомление с основами гражданской обороны и действиям в возможных чрезвычайных ситуациях. Слушателям были продемонстрированы тематические ролики, направленные на усвоение теоретического материала. Наибольший интерес был проявлен к теме терроризма, - пояснили в управлении по ЧС.

