Улан-удэнцам рассказывают о действиях в чрезвычайных ситуациях
Сотрудники управления по ЧС администрации Улан-Удэ в рамках месячника гражданской обороны проводят лекции, учения, открытые уроки на предприятиях, а также образовательных учреждениях.
31 октября прошла встреча со студентами педагогического колледжа, сообщает администрация Улан-Удэ.
- Целью данной лекции являлось ознакомление с основами гражданской обороны и действиям в возможных чрезвычайных ситуациях. Слушателям были продемонстрированы тематические ролики, направленные на усвоение теоретического материала. Наибольший интерес был проявлен к теме терроризма, - пояснили в управлении по ЧС.
В Улан-Удэ проходит месячник гражданской обороны
Общество, Фото:
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