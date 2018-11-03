В Бурятии температура опускалась до -29

По данным Бурятского гидрометцентра в Бурятии ожидается ветреная погода
3 ноября по республике ночью местами небольшой снег, днём преимущественно без осадков, по Прибайкалью местами небольшой снег. Ветер западный, с переходом днём на восточный 3-8, местами 10-15 м/с. Температура ночью 8-13, местами 18-23, по юго-западным, местами северным районам до 24-29 мороза, днём от 1 тепла до 4 мороза, местами 7-12 мороза.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер ночью западный, днём восточный 5-10 м/с. Температура ночью 11-13, днем 1-3 мороза.
По данным Бурятского гидрометцентра в Бурятии ожидается ветреная погода
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