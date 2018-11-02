Россияне выбрали объединяющие страну символы

Накануне Дня народного единства россияне рассказали, что считают главными символами нашей страны



Оказалось, что Россию объединяет народ, любовь к родине и патриотизм. Об этом свидетельствует опрос ВЦИОМ, сообщает «Российская газета».



Были также выбраны самые знаковые песни. Ими стали государственный гимн, а также «День Победы» и «Катюша».



На вопрос о любимом праздничном блюде более половины респондентов ответили про салат оливье, 28% считают, что ни один стол не обходится без пельменей и селедки под шубой, а каждый пятый россиянин считает главной национальной едой борщ.



Выбирали россияне также и любимые фильмы, которые смотрят всей страной. Большинство назвали «Ирония судьбы, или С легким паром!» и «Москва слезам не верит», а также комедии Леонида Гайдая.



Самым важным событием в истории России 63% отвечавших признали День Победы.



