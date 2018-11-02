В соревнованиях примут участие 9 клубов
4 ноября в Улан-Удэ состоится традиционный турнир по танцевальному спорту «Осенний марафон». Мероприятие пройдёт под эгидой всероссийской федерации танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла.
В соревнованиях примут участие 9 клубов, в состав которых войдут 324 участника. В состав судейской коллегии войдут судьи из Красноярска, Читы и Улан-Удэ. Об этом сообщает администрация Улан-Удэ.
В Улан-Удэ пройдёт турнир по танцевальному спорту
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