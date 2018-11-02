02 Ноября

01 Ноября

Популярное

В Улан-Удэ пройдёт турнир по танцевальному спорту

В Улан-Удэ пройдёт турнир по танцевальному спорту
Общество,  Фото:pixabay.com
В соревнованиях примут участие 9 клубов

4 ноября в Улан-Удэ состоится традиционный турнир по танцевальному спорту «Осенний марафон». Мероприятие пройдёт под эгидой всероссийской федерации танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла.

В соревнованиях примут участие 9 клубов, в состав которых войдут 324 участника. В состав судейской коллегии войдут судьи из Красноярска, Читы и Улан-Удэ. Об этом сообщает администрация Улан-Удэ.
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ пройдёт турнир по танцевальному спорту
В Улан-Удэ пройдёт турнир по танцевальному спорту
Общество, 02.11.2018
В соревнованиях примут участие 9 клубов
В Забайкалье уничтожили группу «террористов»
В Забайкалье уничтожили группу «террористов»
Общество, 02.11.2018
В Забайкальском крае на одном из специализированных полигонов состоялось тактико-специальное учение с военнослужащими подразделения разведки мотострелкового соединения
Художник из Голландии решил изучить бурятский язык (видео)
Художник из Голландии решил изучить бурятский язык (видео)
Общество, 02.11.2018
Полиглот просит жителей республики о помощи
Иркутянина оштрафовали за оружие
Иркутянина оштрафовали за оружие
Общество, 02.11.2018
Срок хранения оружия истёк
Улан-удэнец заплатил за тепло при отсутствующих батареях
Улан-удэнец заплатил за тепло при отсутствующих батареях
Общество, 02.11.2018
Мужчина не жил в квартире и срезал батареи, однако ему всё-таки пришлось оплатить коммунальные услуги
Улан-удэнцам покажут «Смерть Тарелкина»
Улан-удэнцам покажут «Смерть Тарелкина»
Общество, 02.11.2018
23 и 24 ноября в Русском драматическом театре им.Н.А.Бестужева состоится первая премьера 90-го театрального сезона
В Бурятию за неделю привезли 1,2 млн яиц
В Бурятию за неделю привезли 1,2 млн яиц
Общество, 02.11.2018
Нарушений правил перевозки грузов не было
Начался суд над певцом Амархуу Борхуу
Начался суд над певцом Амархуу Борхуу
Общество, 02.11.2018
По данным СМИ, известный певец обвиняется в избиении человека
В Бурятии коровы поедают газон в сквере за 5 миллионов
В Бурятии коровы поедают газон в сквере за 5 миллионов
Общество, 02.11.2018
Ранее общественники высказывали претензии к работам в этом сквере
Иркутск примет крупный всероссийский турнир по боксу
Иркутск примет крупный всероссийский турнир по боксу
Общество, 02.11.2018
Приедут около 100 сильнейших спортсменов
В Улан-Удэ завершается месячник по профилактике наркомании
В Улан-Удэ завершается месячник по профилактике наркомании
Общество, 02.11.2018
Почти за месяц провели более 50 мероприятий
В Бурятии завершился турнир по вольной борьбе
В Бурятии завершился турнир по вольной борьбе
Общество, 02.11.2018
Турнир прошёл в рамках чествования бронзового призёра чемпионата России и серебряного призёра первенства мира
8 тысяч человек пожелали служить по контракту в Восточном округе
8 тысяч человек пожелали служить по контракту в Восточном округе
Общество, 02.11.2018
Из них больше половины прошли срочную службу

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Портал в будущее
07.10.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Завершился день правовой помощи населению
27.09.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О непрофессионализме Первого канала или Гордон, ты не прав!
20.09.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Россия может гордиться организацией ЧМ-2018 по футболу
17.07.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Лето – это маленькая жизнь
13.07.2018
Ямпил Багша
Ямпил Багша
Доктор буддийской философии, мастер тибетской медицины
О природе человека, причинах болезней и силе мантр…
11.07.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Об электронном взаимодействии между ведомствами
27.06.2018
Загрузка...
^