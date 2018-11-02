В Улан-Удэ пройдёт турнир по танцевальному спорту

В соревнованиях примут участие 9 клубов



4 ноября в Улан-Удэ состоится традиционный турнир по танцевальному спорту «Осенний марафон». Мероприятие пройдёт под эгидой всероссийской федерации танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла.



В соревнованиях примут участие 9 клубов, в состав которых войдут 324 участника. В состав судейской коллегии войдут судьи из Красноярска, Читы и Улан-Удэ. Об этом сообщает администрация Улан-Удэ.

