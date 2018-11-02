В Забайкалье уничтожили группу «террористов»

В Забайкальском крае на одном из специализированных полигонов состоялось тактико-специальное учение с военнослужащими подразделения разведки мотострелкового соединения



В ходе практической части учения разведгруппа совершила марш-бросок в заданный район, где после прибытия на точку организовала засаду на маршруте следования группы условных террористов.



При проведении рейда военнослужащие отработали задачи по скрытному перемещению, ведению визуального наблюдения, в том числе с использованием современных станций ближней разведки.



Особое внимание было уделено организации засады, в частности обустройству огневых позиций с использованием подручных средств и ландшафта местности.



После подхода «террористов» к назначенному рубежу разведчики вступили в учебный бой, в ходе которого группа условных террористов была уничтожена.



Подобные учения проводятся в рамках боевой подготовки, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.



