В Забайкальском крае на одном из специализированных полигонов состоялось тактико-специальное учение с военнослужащими подразделения разведки мотострелкового соединения
В ходе практической части учения разведгруппа совершила марш-бросок в заданный район, где после прибытия на точку организовала засаду на маршруте следования группы условных террористов.
При проведении рейда военнослужащие отработали задачи по скрытному перемещению, ведению визуального наблюдения, в том числе с использованием современных станций ближней разведки.
Особое внимание было уделено организации засады, в частности обустройству огневых позиций с использованием подручных средств и ландшафта местности.
После подхода «террористов» к назначенному рубежу разведчики вступили в учебный бой, в ходе которого группа условных террористов была уничтожена.
Подобные учения проводятся в рамках боевой подготовки, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
В Забайкалье уничтожили группу «террористов»
Общество, Фото:
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