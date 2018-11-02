Иркутянина оштрафовали за оружие

Срок хранения оружия истёк
В Иркутске сотрудники Росгвардии нашли у мужчины в квартире охотничье ружьё. По документам его срок хранения истёк.
Мужчине назначили наказание в виде административного штрафа в размере трёх тысяч рублей с конфискацией оружия и патронов к нему.
Постановление мирового судьи было обжаловано в вышестоящих инстанциях, однако судебное решение оставлено без изменения. Об этом сообщили в пресс-службе Иркутского областного суда.
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Срок хранения оружия истёк
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