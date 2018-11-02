Иркутянина оштрафовали за оружие



В Иркутске сотрудники Росгвардии нашли у мужчины в квартире охотничье ружьё. По документам его срок хранения истёк.



Мужчине назначили наказание в виде административного штрафа в размере трёх тысяч рублей с конфискацией оружия и патронов к нему.



Постановление мирового судьи было обжаловано в вышестоящих инстанциях, однако судебное решение оставлено без изменения. Об этом сообщили в пресс-службе Иркутского областного суда.

