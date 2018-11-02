В Бурятии состоится этап Кубка по спортивному туризму

Он пройдёт в Заиграевском районе



10-11 ноября в посёлке Онохой Заиграевского района Бурятии состоится восьмой этап Кубка Бурятии по спортивному туризму в закрытых помещениях.



Пока для участия в соревнованиях зарегистрировались три человека, все ученики средней школы №7. Регистрация продолжается до 9 ноября.

