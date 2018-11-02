Он пройдёт в Заиграевском районе
10-11 ноября в посёлке Онохой Заиграевского района Бурятии состоится восьмой этап Кубка Бурятии по спортивному туризму в закрытых помещениях.
Пока для участия в соревнованиях зарегистрировались три человека, все ученики средней школы №7. Регистрация продолжается до 9 ноября.
В Бурятии состоится этап Кубка по спортивному туризму
Общество, Фото:
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