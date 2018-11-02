Улан-удэнцам покажут «Смерть Тарелкина»

В постановке заняты: заслуженные артистки Бурятии – Софья Гущина, Светлана Полянская и Алена Байбородина, актрисы – Анастасия Турушева, Елизавета Михайлова, Екатерина Белькова, Татьяна Белова, Лиана Щетилина, Елена Ербакова, актеры – Дмитрий Тарбеев, Аюр Доржиев, Владимир Барташевич, Станислав Немчинов, Арсений Витин, Петр Прозоровский, Александр Кузнецов, Евгений Винокуров, Артур Шувалов.











Возрастное ограничение спектакля 16+



Зрители увидят комедию-шутку «Смерть Тарелкина» по мотивам пьесы Александра Сухово-Кобылина, сообщает пресс-служба театра имени Бестужева.Пьеса была написана ровно 150 лет назад, но вплоть до 1917 года не имела сценического воплощения и была запрещена царской цензурой из-за своего остросатирического характера. В советском и постсоветском театре стала одним из любимейших произведений русской драматургии.Автор, следуя традициям Салтыкова-Щедрина и Гоголя, жёстко высмеивает произвол всякой власти, вымогательство, бюрократизм, взятки, глупость и жадность. По сюжету Кандид Тарелкин запутался в собственных долгах. Чтобы избавиться от назойливых кредиторов и заодно путём шантажа выманить круглую сумму у своего начальника Варравина, он инсценирует собственную смерть. Наблюдение за дальнейшими событиями герой пытается вести в облике своего покойного соседа Копылова. Однако похороны Тарелкина превращаются в фарс, где в гробу хоронят тухлую рыбу, а Варравин переодевается одним из кредиторов. Ситуация усугубляется тем, что квартальный надзиратель Расплюев признает в Тарелкине вурдалака, сосущего кровь и задерживает его. Так начинается «дело о вурдалаках», которое поднимет с ног на голову весь город...- Многослойное пространство спектакля выполнено в черно-красной цветовой гамме. Здесь первый план – длинный коридор с множеством дверей, ведущих то в квартиры героев, то в кабинеты государственных служащих. Но реальность сменяет инфернальное место – и перед зрителями открывается страшный сказочный лес с красными листьями и могильными плитами. Здесь похоронены мечты, надежда и любовь, потому что правят балом не люди, а вурдалаки, потерявшие человеческий облик, - отмечают в театра имени Бестужева.«Смерть Тарелкина» – это жёсткая фантасмагория о русской жизни, актуальная на любом отрезке российской истории, когда расцветали беззаконие и тирания. Здесь «охота на ведьм» и вурдалаков ведётся теми же самыми «оборотнями в погонах», здесь человек, не имея связей или денег, беззащитен. Здесь восставшие монстры из ада – не черти и демоны, а люди, потерявшие человеческий облик и нравственные ориентиры. И все, что происходит – страшная сказка, абсурд которой заключается как раз в том, что это суровая реальность.– «Смерть Тарелкина» – это о человеке в системе. Я специально говорю артистам, чтобы они не ориентировались на две предыдущие пьесы Сухово-Кобылина. Ведь если учитывать контекст всей трилогии автора, то Тарелкин совсем не положительный персонаж, а прохиндей. А для меня он человек, не защищенный никем. У него нет полномочий, властных покровителей, сил, которые могли бы ему помочь в жизни. Тарелкин так и говорит: «Нужда меня заела, кредиторы истерзали, начальство вогнало в гроб!» И оставшись один, на абсурдные обстоятельства жизни он решил ответить таким же абсурдом и получил то, что получил, – говорит режиссёр Сергей Левицкий.Важный для режиссёра является образ – Расплюев. Из непримечательного квартального надзирателя он превращается в вершителя судеб.– Это человек, не наделенный ни интеллектом, ни талантом, ни состраданием, ни милосердием, ни аналитическим умом, ни человеческим вниманием к другим. Дурак дураком, а дорвавшись до власти и возможностей влиять на жизни людей, он превращается в того самого вурдалака, которого ищет в другом. Мы наблюдаем мутацию человека в этих абсурдных обстоятельствах жизни, – продолжает Сергей Левицкий.В спектакле будет звучать живая музыка в исполнении независимого музыканта и композитора Макса Филини и актёра театра Ивана Бузунова. На сцене поёт хор, состоящий из актрис театра.