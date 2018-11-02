Ранее общественники высказывали претензии к работам в этом сквере
Коровы гуляют в сквере имени Шарапова в Гусиноозёрске. Фотографией поделился ОНФ в Бурятии.
На благоустройство сквера имени Шарапова было потрачено 4,8 млн руб., работы были сданы в 2017 году. В этом году активисты ОНФ заявили о нарушениях при благоустройстве данного сквера. По их словам, при благоустройстве сквера было обнаружено удешевление материалов и невыполнение части работ.
- Согласно смете, в сквере должны были провести земельные работы и засыпать новый грунт, но эти работы были выполнены не в полном объеме, неравномерно. В парке установили бюст земляку – участнику Великой Отечественной войны Гурдоржи Шарапову. За ним должны были построить декоративную стену из кирпича, при проверке оказалось, что вместо кирпича использовали обычную пластиковую плитку под кирпич, которая уже имеет сколы и повреждения. Ограждения сквера покрывались краской, но было плохо прокрашены, поэтому в большом количестве стала появляться коррозия на металлическом заборе, - сообщают в ОНФ.
После рейда активистов в сквере рабочие стали проводить земельные работы, это факт был зафиксирован на видео. Общественники направили запрос в администрацию, чтобы узнать, почему после сдачи объекта проводятся работы, которые были указаны в смете. Администрация города в ответе сообщила, что работы не проводились и им об этом ничего неизвестно.
В Бурятии коровы поедают газон в сквере за 5 миллионов
Общество, Фото:
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