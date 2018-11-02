В Улан-Удэ завершается месячник по профилактике наркомании

Почти за месяц провели более 50 мероприятий
С 5 октября по 9 ноября в Улан-Удэ проходит месячник по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения и ВИЧ-инфекции среди подростков и молодёжи.
Мероприятие проводится в целях снижения уровня преступности в подростковой и молодёжной среде, связанной с употреблением наркотических, токсикоманических веществ и алкоголя. Также проводится профилактика зависимости от психоактивных веществ среди подростков и молодёжи.
В рамках месячника прошло более 50 мероприятий - это флэшмобы, концерты и лекции. Об этом сообщили в администрации города.
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Почти за месяц провели более 50 мероприятий
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