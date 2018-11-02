В Бурятии завершился турнир по вольной борьбе

Турнир прошёл в рамках чествования бронзового призёра чемпионата России и серебряного призёра первенства мира
27 октября в селе Орлик в спортивном зале ДЮСШ прошло открытое первенство Окинского района по вольной борьбе среди учащихся общеобразовательных школ. Турнир прошёл в рамках чествования бронзового призёра чемпионата России Даши Шарастепанова и серебряного призёра первенства мира среди юношей Руслана Торпинкеева, сообщает пресс-служба администрации Окинского района.
На ковёр вышли более 100 окинский и 17 тункинских борцов и бориц.
- В этот знаменательный день мы чествуем наших земляков Даши Шарастепанова и Руслана Торпинкеева за высокие спортивные достижения. Всегда приятно, когда наши ребята побеждают на самых значимых и престижных соревнованиях. Завоевав бронзу на чемпионате России и серебро на первенстве мира, вы прославили свою малую Родину и всю республику. Мы гордимся вами, вы вписали свои имена в спортивную летопись нашего района. Ваши успехи являются достоянием Оки, примером для юного поколения, которое завтра придет в спорт и выберет здоровый и активный образ жизни, - отметил глава района Матвей Мадасов.
Победители и призёры:
Вес до 24 кг: 1 место – Михаил Гармаев (Тунка), 2 место – Николай Доржибалданов (Сорок), 3 место – Федор Турчанинов (Сорок).
Вес до 26 кг: 1 место – Тамир Цыбиков (Хужир), 2 место – Дамдин Мандагаев (Саяны), 3 место – Жамсо Бузаев (Сорок) и Алдар Ошоров (Хужир).
Вес до 29 кг: 1 место – Батор Шобосоев (Тунка), 2 место – Баясхалан Батуев (Саяны), 3 место – Валерий Мунконов (Орлик) и Родион Сыренов (Тунка).
Вес до 32 кг: 1 место – Андрей Бакланов (Тунка), 2 место – Баир Бобоев (Хужир), 3 место – Амгалан Шараев (Тунка) и Зоригто Бадеев (Сорок).
Вес до 35 кг: 1 место – Даниил Шагдуров (Хужир), 2 место – Александр Доржибалданов (Сорок), 3 место – Баир Наханцаков (Орлик) и Денис Николаев (Саяны).
Вес до 38 кг: 1 место – Мэргэн Цыбиков (Хужир), 2 место – Арья Сыренов (Тунка), 3 место – Алдар Дондоков (Сорок) и Эрдэм Шагдуров (Хужир).
Вес до 41 кг: 1 место – Вячеслав Гармаев (Тунка), 2 место – Бато Семенов (Хужир), 3 место – Леонид Хаптагаев (Хужир) и Бэлигто Очиров (Орлик).
Вес до 45 кг: 1 место – Баярто Балданов (Орлик), 2 место – Аламжи Петухаев (Тунка), 3 место – Доржо Шарастепанов (Саяны) и Александр Аюшеев (Тунка).
Вес до 48 кг: 1 место – Тумэн Торпинкеев (Орлик), 2 место – Гуржап Баторов (Хужир), 3 место – Даши Ошоров (Орлик) и Солбон Гармаев (Орлик).
Вес до 51 кг: 1 место – Бимба Ошоров (Хужир), 2 место – Тумэн Цыбиков (Хужир), 3 место – Алик Габанов (Орлик) и Хэшэгто Гомбоев (Сорок).
Вес до 55 кг: 1 место – Буда Унжуев (Орлик), 2 место – Очир Самбаев (Хужир), 3 место – Баясхалан Манзаров (Сорок) и Самба Ардуев (Тунка).
Вес до 60 кг: 1 место – Бато Гергенов (Орлик), 2 место – Саян Дашапилов (Орлик), 3 место – Соном Дугаров (Хужир) и Зоригто Урбаев (Хужир).
Вес до 65 кг: 1 место – Даши Баторов (Хужир), 2 место – Алдар Сыренов (Орлик), 3 место – Жамсо Елбаков (Орлик).
Вес свыше 65 кг: 1 место – Доржо Пастыков (Орлик), 2 место – Анатолий Самаев (Орлик), 3 место – Дамба Хумаев (Орлик) и Борис Хаптагаев (Хужир).
Среди девушек в весовой категории до 26 кг чемпионкой стала Александра Бузаева (Сорок), уступила ей Санюра Биданова (Саяны), на третьем месте – Арина Сыренова (Саяны) и Аюржана Иванова (Орлик).
В весе до 35 кг «золото» у Аяны Хайдуковой (Орлик), «серебро» у Алеси Сыреновой (Сорок), две «бронзы» у Суржаны Сыреновой (Сорок) и Баиры Бидановой (Саяны).
Тройка призеров в весе до 45 кг выглядит следующим образом: 1 место за Должид Урбаевой (Хужир), второе за Алимой Митыповой (Орлик), третье за Оюной Самбаевой (Хужир) и Сымжит Осохеевой (Орлик).
В весе до 58 кг победу праздновала Саяна Шагдурова (Орлик), «серебро» у Сэсэг Осохеевой (Орлик), на третью ступень пьедестала взошли Надежда Баторова (Хужир) и Фаина Яковлева (Сорок).
Организаторы учредили специальные призы в номинациях. Так «Лучшим борцом» турнира стал Буда Унжуев (Орлик), приз за «Самую красивую схватку» получили Алима Митыпова и Должид Урбаева, «Лучшую технику» продемонстрировал Батор Шобосоев (Тунка), «За волю к победе» — Мэргэн Цыбиков (Хужир).
Кроме того, денежные призы борцам вручили депутат народного Хурала Александр Бардунаев, мастер спорта России Даши Шарастепанов, отец Даши Валерий Шарастепанов, представитель от местного отделения всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Леонид Елбаков. Специальный приз – Кубок и денежный приз Мэргэну Цыбикову вручил председатель районного Совета депутатов Мунко-Жаргал Ошоров.
В Бурятии завершился турнир по вольной борьбе
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