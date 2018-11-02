8 тысяч человек пожелали служить по контракту в Восточном округе

Из них больше половины прошли срочную службу



С начала 2018 года специалисты пунктов отбора граждан на военную службу по контракту набрали свыше 8 тысяч человек для военной службы в войсках Восточного военного округа. Из них около 4 тысяч кандидатов пришли на пункты отбора из запаса. Более 4 тысяч — это военнослужащие, проходившие военную службу по призыву, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.



После заключения контракта молодые люди проходят специальные курсы по общевойсковой интенсивной подготовке на базе учебных частей в Хабаровском крае и Забайкалье.



В ходе учёбы кандидаты осваивают основные воинские специальности. С начала года успешно освоили этот курс обучения более 4 тысяч человек.



Для популяризации контрактной службы в этом году в округе проведены 82 информационные акции, которые были приурочены к памятным датам в частности к 100-летию Восточного (Дальневосточного) военного округа, ко Дню защитника Отечества, 73-годовщине Победы в Великой Отечественной войне, дням образования городов, дням воинской славы и другим праздникам.



На территории Восточного военного округа работают 14 специализированных пунктов отбора граждан на военную службу по контракту.



