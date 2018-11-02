Из них больше половины прошли срочную службу
С начала 2018 года специалисты пунктов отбора граждан на военную службу по контракту набрали свыше 8 тысяч человек для военной службы в войсках Восточного военного округа. Из них около 4 тысяч кандидатов пришли на пункты отбора из запаса. Более 4 тысяч — это военнослужащие, проходившие военную службу по призыву, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
После заключения контракта молодые люди проходят специальные курсы по общевойсковой интенсивной подготовке на базе учебных частей в Хабаровском крае и Забайкалье.
В ходе учёбы кандидаты осваивают основные воинские специальности. С начала года успешно освоили этот курс обучения более 4 тысяч человек.
Для популяризации контрактной службы в этом году в округе проведены 82 информационные акции, которые были приурочены к памятным датам в частности к 100-летию Восточного (Дальневосточного) военного округа, ко Дню защитника Отечества, 73-годовщине Победы в Великой Отечественной войне, дням образования городов, дням воинской славы и другим праздникам.
На территории Восточного военного округа работают 14 специализированных пунктов отбора граждан на военную службу по контракту.
8 тысяч человек пожелали служить по контракту в Восточном округе
Общество, Фото:
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