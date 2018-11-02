К обсуждению присоединились эстрадные певцы республики
В Бурятии начали подготовку к международному конкурсу исполнителей эстрадной песни «Белый месяц-2019». Этой теме был посвящён круглый стол в министерстве культуры республике. Его участниками стали руководители министерства, деятели культуры, популярные эстрадные исполнители, принимавшие участие в конкурсе в разные годы. В их число вошли Мэдэгма Доржиева и Чингис Ли (Хандажапов).
На встрече обсудили и рассмотрели условия и положение конкурса, даты и места проведения туров. Поднимались проблемы популяризации конкурса, большей доступности информации для талантливой молодёжи. Были предложены проекты по подготовке участников из республики: форум «Индустрия эстрады Бурятии» и Школа эстрадного мастерства. Так же обсуждались вопросы по ребрендингу конкурса, PR и рекламной кампании, составу международного жюри, приглашению звёзд федерального уровня и многое другое.
Традиционно конкурс проводится в дни празднования Сагаалгана, Нового года по лунному календарю.
В Бурятии начали подготовку к конкурсу «Белый месяц»
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