02 Ноября

01 Ноября

Популярное

В Бурятии начали подготовку к конкурсу «Белый месяц»

В Бурятии начали подготовку к конкурсу «Белый месяц»
Общество, 
К обсуждению присоединились эстрадные певцы республики

В Бурятии начали подготовку к международному конкурсу исполнителей эстрадной песни «Белый месяц-2019». Этой теме был посвящён круглый стол в министерстве культуры республике. Его участниками стали руководители министерства, деятели культуры, популярные эстрадные исполнители, принимавшие участие в конкурсе в разные годы. В их число вошли Мэдэгма Доржиева и Чингис Ли (Хандажапов).

На встрече обсудили и рассмотрели условия и положение конкурса, даты и места проведения туров. Поднимались проблемы популяризации конкурса, большей доступности информации для талантливой молодёжи. Были предложены проекты по подготовке участников из республики: форум «Индустрия эстрады Бурятии» и Школа эстрадного мастерства. Так же обсуждались вопросы по ребрендингу конкурса, PR и рекламной кампании, составу международного жюри, приглашению звёзд федерального уровня и многое другое.

Традиционно конкурс проводится в дни празднования Сагаалгана, Нового года по лунному календарю.
конкурс
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Второй виртуальный концертный зал появится в Иркутске
Второй виртуальный концертный зал появится в Иркутске
Общество, 02.11.2018
Виртуальный концертный зал откроется 11 ноября в Иркутской областной государственной универсальной научной библиотеке им. И.И. Молчанова-Сибирского
Уроженец Бурятии спас жизнь девушке в петербургском метро
Уроженец Бурятии спас жизнь девушке в петербургском метро
Общество, 02.11.2018
Мужчина рассказал о своей работе дежурным на станции метро в Санкт-Петербурге
В Бурятии начали подготовку к конкурсу «Белый месяц»
В Бурятии начали подготовку к конкурсу «Белый месяц»
Общество, 02.11.2018
К обсуждению присоединились эстрадные певцы республики  
Полицейский из Бурятии борется за звание лучшего в стране
Полицейский из Бурятии борется за звание лучшего в стране
Общество, 02.11.2018
Иван Илыгеев представляет Бурятию на всероссийском конкурсе «Народный участковый»
В Москве общественница из Бурятии час ждала снятия с борта самолёта
В Москве общественница из Бурятии час ждала снятия с борта самолёта
Общество, 02.11.2018
Галина Горбатых возмущена действиями сотрудников аэропорта «Домодедово»
РЕН ТВ расскажет об аномалиях Байкала
РЕН ТВ расскажет об аномалиях Байкала
Общество, 02.11.2018
В спецпроекте заявят, в частности, о трёхметровых существах
В районе Бурятии с нарушениями арендовали грузовики
В районе Бурятии с нарушениями арендовали грузовики
Общество, 02.11.2018
В комитете имущественных отношений в Баргузинском районе в договоре изменили условия, указанные в торгах 
В Иркутской области в доме нашли истощённого льва
В Иркутской области в доме нашли истощённого льва
Общество, 02.11.2018
Жилище выставили на продажу, а хозяин хищника уехал в Узбекистан 
В Бурятии морозная и ветреная погода
В Бурятии морозная и ветреная погода
Общество, 02.11.2018
По данным Бурятского гидрометцентра, 2 ноября по республике ночью на большей части территории, днём местами небольшой, умеренный снег, по юго-западу и Прибайкалью местами сильные снегопады, по Прибайкалью метели
В Агинском состоится конкурс народных театров
В Агинском состоится конкурс народных театров
Общество, 01.11.2018
В смотре примут участие 8 народных театров и лучшие драматические коллективы округа
Фестиваль детского творчества пройдёт в Чите
Фестиваль детского творчества пройдёт в Чите
Общество, 01.11.2018
Для участия в конкурсе допускаются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей и т.д.
«Большая Байкальская тропа» получила 10,7 млн
«Большая Байкальская тропа» получила 10,7 млн
Общество, 01.11.2018
Общественники выиграли президентский грант
Бурятский фильм «Головар» увидели в США, Греции и Турции
Бурятский фильм «Головар» увидели в США, Греции и Турции
Общество, 01.11.2018
Картина бьёт рекорды по просмотрам на YouTube
В Улан-Удэ назвали места отлова собак в ноябре
В Улан-Удэ назвали места отлова собак в ноябре
Общество, 01.11.2018
Ловить животных будут больше, чем на 20-ти улицах

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Портал в будущее
07.10.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Завершился день правовой помощи населению
27.09.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О непрофессионализме Первого канала или Гордон, ты не прав!
20.09.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Россия может гордиться организацией ЧМ-2018 по футболу
17.07.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Лето – это маленькая жизнь
13.07.2018
Ямпил Багша
Ямпил Багша
Доктор буддийской философии, мастер тибетской медицины
О природе человека, причинах болезней и силе мантр…
11.07.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Об электронном взаимодействии между ведомствами
27.06.2018
Загрузка...
^