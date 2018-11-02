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Полицейский из Бурятии борется за звание лучшего в стране

Полицейский из Бурятии борется за звание лучшего в стране
Общество, 
Иван Илыгеев представляет Бурятию на всероссийском конкурсе «Народный участковый»

Стартовал третий, заключительный, этап восьмого всероссийского ежегодного конкурса МВД России «Народный участковый-2018». Онлайн-голосование за финалистов проводится на портале информационного партнёра конкурса - издательского дома «Комсомольская правда».

В финальном туре за звание «Народного участкового» борются 83 сотрудника полиции - лидеры региональных этапов конкурса.

Бурятию в конкурсе представляет старший лейтенант полиции Иван Илыгеев - участковый уполномоченный полиции отдела полиции №1 УМВД России по Улан-Удэ. В региональном туре состязания за него проголосовали более 1120 жителей республики.

Иван Илыгеев в 2014 году окончил Восточно-Сибирский институт МВД России. В том же году поступил на службу в органы внутренних дел на должность участкового уполномоченного полиции.

Обслуживает административный участок с количеством более 2500 жителей.

Женат, имеет двоих детей. Супруга, как и Иван, служит в полиции - в должности следователя.

Полицейский ведёт здоровый образ жизни, играет в футбол и посещает тренажёрный зал. Самым главным своим профессиональным достижением считает доверие граждан, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

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