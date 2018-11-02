В Москве общественница из Бурятии час ждала снятия с борта самолёта

- Извините, но моему возмущению нет предела. Целый час прождать в самолёте, чтобы сняли меня с борта, это уже слишком! Московский аэропорт Домодедово как всегда в своём репертуаре. Хорошо, что у меня не транзитный перелёт, - написала общественница на своей странице в Facebook.







