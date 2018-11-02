В Москве общественница из Бурятии час ждала снятия с борта самолёта

Накануне известная бурятская общественница, председатель фонда «Общество без барьеров», член Общественной палаты России Галина Горбатых прилетела в Москву в аэропорт «Домодедово». Там её ждала неприятная ситуация - целый час Галина Горбатых просидела в самолёте, дожидаясь, пока её снимут с самолёта.
- Извините, но моему возмущению нет предела. Целый час прождать в самолёте, чтобы сняли меня с борта, это уже слишком! Московский аэропорт Домодедово как всегда в своём репертуаре. Хорошо, что у меня не транзитный перелёт, - написала общественница на своей странице в Facebook.
У Галины Горбатых на тот день были назначены встречи в Общественной палате России.
На её пост в комментариях ответили представители аэропорта и предложили ей в личном сообщении описать всю ситуацию. Галина Горбатых сказала, что обязательно сделает это, но также поставит в известность прокуратуру Московской области.
Летом в Общественной палате проводился круглый стол по проблемам авиа- и железнодорожных перевозок. Представителей «Домодедово» приглашали принять участие, однако они не сделали этого.
Судя по записям на странице Галины Горбатых, ей нередко приходится сталкиваться с проблемами людей с ограниченными возможностями здоровья. Это бывают и неудобные или отсутствующие пандусы, узкие проёмы входных дверей, неподготовленные для инвалидов-колясочников туалетные и ванные комнаты.
В этом году амбулифт – специальное подъёмное устройство для посадки в самолёт инвалидов – транспортная прокуратура обязала приобрести улан-удэнский аэропорт «Байкал».