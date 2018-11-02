В районе Бурятии с нарушениями арендовали грузовики

В комитете имущественных отношений в Баргузинском районе в договоре изменили условия, указанные в торгах



Как выяснила прокурорская проверка, в Баргузинском районе Бурятии в районном комитете имущественных отношений нарушали закон о защите конкуренции.



- Установлено, что учреждение заключило договор аренды муниципального имущества, трёх грузовых автомобилей, с ООО «Коммунальное хозяйство», как единственным участником аукциона. В нарушение закона «О защите конкуренции» договор заключён с изменением условий, указанных в документации о торгах, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.



Прокуратурой района главе района внесено представление. По результатам рассмотрения договор аренды муниципального имущества был расторгнут, к дисциплинарной ответственности привлечено 1 должностное лицо.



Кроме того, прокуратурой района в отношении и.о. председателя Баргузинского районного комитета имущественных отношений возбуждено дело об административном правонарушении. Его признали виновным и оштрафовали на 20 тысяч рублей.

