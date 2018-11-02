В дело вмешалась прокуратура
Как выяснила прокуратура Окинского района, в августе этого года территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Бурятии проведена плановая проверка в «Окинском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних». Однако, своевременно информация о результатах проверки в Единый реестр проверок на сайте в Интернете не внесена.
По постановлению прокурора района государственный инспектор Роспотребнадзора привлечена к административной ответственности. Ей назначено наказание в виде предупреждения, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
В Бурятии инспектор Роспотребнадзора не внесла запись о проверке
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