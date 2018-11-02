В Бурятии инспектор Роспотребнадзора не внесла запись о проверке

В дело вмешалась прокуратура



Как выяснила прокуратура Окинского района, в августе этого года территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Бурятии проведена плановая проверка в «Окинском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних». Однако, своевременно информация о результатах проверки в Единый реестр проверок на сайте в Интернете не внесена.



По постановлению прокурора района государственный инспектор Роспотребнадзора привлечена к административной ответственности. Ей назначено наказание в виде предупреждения, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.



