В Иркутской области в доме нашли истощённого льва

Жилище выставили на продажу, а хозяин хищника уехал в Узбекистан
Сотрудники питомника «К-9» в четверг забрали из частного дома в селе Смоленщина под Иркутском истощённого льва, владелец которого, по утверждению соседей, уехал на родину в Узбекистан, сообщает «Интерфакс».
- Сегодня нам позвонили местные жители и попросили спасти льва, который находится во дворе одного из домов и ревёт от голода. Мы связались с местной администрацией и участковым, которые подтвердили эту информацию, и согласились помочь нам забрать животное, - рассказал руководитель организации Вячеслав Славин.
По его словам, молодой лев находился в холодном вольере, подпёртом обычной палкой, во дворе дома. Соседи рассказали, что хозяин выиграл его в карты, а недавно уехал на родину в Узбекистан, выставив дом на продажу. Сначала льва приходил кормить знакомый хозяина, но последние четыре дня он не появлялся, и животное своим голодным рыком и скулежом стало беспокоить жителей соседних домов, отметил Славин.
Откуда взрослый лев появился в Иркутске неизвестно, но животное очень сильно истощено.
- Зверю примерно полтора года, но весит он в два раза меньше нормы, и в четыре раза меньше уже живущей у нас в питомнике львицы. Будет теперь его лечить и откармливать. Лев останется у нас на ответственном содержании полгода, а если владелец не объявится, мы его заберём и уже тогда решим - оставить у себя, или передать в какой-нибудь зоопарк, - сказал глава «К-9».
Содержание льва достаточно дорого обходится владельцу - в сутки он должен съедать минимум пять килограммов мяса.
Питомник «K-9» был организован в Иркутске в 1995 году. Изначально он занимался только организацией курсов дрессировки для собак и охраной различных промышленных объектов при помощи служебных собак. Однако затем круг задач был расширен. Сегодня при питомнике действует гостиница для собак, приют для брошенных животных и ветеринарный пункт. В питомнике проживают пять медведей и ослепшая в цирке львица Лада.
В Иркутской области в доме нашли истощённого льва
Общество, Фото:
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