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В Бурятии морозная и ветреная погода Общество, По данным Бурятского гидрометцентра, 2 ноября по республике ночью на большей части территории, днём местами небольшой, умеренный снег, по юго-западу и Прибайкалью местами сильные снегопады, по Прибайкалью метели