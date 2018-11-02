По данным Бурятского гидрометцентра, 2 ноября по республике ночью на большей части территории, днём местами небольшой, умеренный снег, по юго-западу и Прибайкалью местами сильные снегопады, по Прибайкалью метели
Ветер северо-западный 7-12, местами до 15-20 м/с. Температура ночью 3-8, по юго-западу и северо-востоку до 13-18 мороза, днём 0-5 мороза, местами до 9 мороза.
В Улан-Удэ ночью снег, днём без существенных осадков. Ветер северо-западный 10-15 м/с. Температура ночью 4-6, днём 1-3 мороза.
Как сообщал «Байкал-Daily», из-за резкого ухудшения погоды на дорогах республики возможны снежные накаты, гололедица.
В Бурятии морозная и ветреная погода
Общество, Фото:
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