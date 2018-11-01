01 Ноября

31 Октября

Популярное

В Агинском состоится конкурс народных театров

В Агинском состоится конкурс народных театров
Общество,  Фото:pixabay.com
В смотре примут участие 8 народных театров и лучшие драматические коллективы округа

30 ноября - 1 декабря в Агинском Бурятском округе состоится XXVIII традиционный окружной смотр-конкурс имени Даширабдана Батожабая среди народных театров и драматических коллективов.

В этот раз любителей театрального искусства встретит могойтуйская земля. Своим талантом актёрского мастерства, новыми постановками блеснут восемь народных театров и лучшие драматические коллективы округа. Оценивать их выступления будет компетентное жюри, в состав которого входит профессор ВСГИК, заслуженный работник культуры России, лауреат премии правительства страны в области культуры Дулмажаб Жамсоева.

В этом году в положение конкурса внесены изменения. Членами жюри итоги будут подводиться по следующим группам: среди драматических коллективов (победители районных смотров), народных театров сельских поселений и народных театров районных центров.

В рамках проведения смотра-конкурса организаторы проведут творческую мастерскую для режиссёров и артистов, сообщает пресс-служба администрации округа.

Справка:

Первый окружной смотр-конкурс народных театров и драматических коллективов имени бурятского драматурга Даширабдана Одбоевича Батожабая состоялся в 1989 году на родине великого писателя, в селе Догой Могойтуйского района. Конкурс проходил по инициативе директора Центра народного творчества Балдандоржи Николаева при поддержке Агинского окружного отдела культуры, заведующим которого был Баир Мункожаргалов.

По информации окружной газеты «Агинская правда» от 15 июля 1989 года, первый смотр театрального искусства удался на славу. Тогда лучшими были признаны драматические коллективы домов культуры сёл Цаган-Оль (спектакль по пьесе Х.Намсараева «Сэрэмпэл», режиссёр-постановщик Б.Ломбоев) и Догой (одноактная комедия Х.Намсараева «Тахуунай», руководитель – Д.Батомункуева).

Второй смотр-конкурс состоялся в 1990 году в селе Зуткулей. Именно с этого времени он приобретает статус конкурса, «кочующего» по сценическим площадкам районов округа. Так, ежегодно конкурс стали принимать у себя (в порядке очереди) поселения трёх муниципальных районов и городского округа «Посёлок Агинское».

С 2016 года смотр-конкурс стал проводиться осенью, после завершения всех сельскохозяйственных работ, когда устанавливается затишье перед зимовкой. Тогда смотр-конкурс состоялся 21-22 октября во Дворце культуры посёлка Агинское. «Театральная осень» была приурочена к 95-летию со дня рождения прозаика, драматурга, члена Союза писателей СССР Даширабдана Одбоевича Батожабая и 100-летию со дня рождения поэта, прозаика, драматурга, публициста, члена Союза писателей СССР Жамсо Тумуновича Тумунова. В прошлом же году конкурс был посвящен 80-летию со дня образования Агинского Бурятского округа и 50-летию со дня создания Агинского центра народного творчества и проходил в селе Дульдурга. 
театр
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Агинском состоится конкурс народных театров
В Агинском состоится конкурс народных театров
Общество, 01.11.2018
В смотре примут участие 8 народных театров и лучшие драматические коллективы округа
Фестиваль детского творчества пройдёт в Чите
Фестиваль детского творчества пройдёт в Чите
Общество, 01.11.2018
Для участия в конкурсе допускаются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей и т.д.
«Большая Байкальская тропа» получила 10,7 млн
«Большая Байкальская тропа» получила 10,7 млн
Общество, 01.11.2018
Общественники выиграли президентский грант
Бурятский фильм «Головар» увидели в США, Греции и Турции
Бурятский фильм «Головар» увидели в США, Греции и Турции
Общество, 01.11.2018
Картина бьёт рекорды по просмотрам на YouTube
В Улан-Удэ назвали места отлова собак в ноябре
В Улан-Удэ назвали места отлова собак в ноябре
Общество, 01.11.2018
Ловить животных будут больше, чем на 20-ти улицах
В Бурятии 33 студента и аспиранта получили республиканские стипендии
В Бурятии 33 студента и аспиранта получили республиканские стипендии
Общество, 01.11.2018
Республиканская стипендия составляет от 1500 до 1800 рублей
Улан-удэнка с ребёнком по ошибке приставов не улетела во Вьетнам
Улан-удэнка с ребёнком по ошибке приставов не улетела во Вьетнам
Общество, 01.11.2018
Женщина о запрете на выезд из страны узнала на границе
В Бурятии снайперы отработали ведение боя в горах
В Бурятии снайперы отработали ведение боя в горах
Общество, 01.11.2018
В Бурятии с военнослужащими подразделения снайперов состоялись занятия по ведению боя в горной местности
В Улан-Удэ даст концерт театр «Забава»
В Улан-Удэ даст концерт театр «Забава»
Общество, 01.11.2018
Горожане увидят лучшие номера ансамбля
Юные шахматисты Бурятии стали чемпионами СФО
Юные шахматисты Бурятии стали чемпионами СФО
Общество, 01.11.2018
Школьники обучаются у Инны Ивахиновой
Новобранцы из Бурятии активно выбирают службу по контракту
Новобранцы из Бурятии активно выбирают службу по контракту
Общество, 01.11.2018
На этой неделе состоялась отправка в войска более 50 человек
В бурятском заказнике установили скрадок для наблюдения за животными
В бурятском заказнике установили скрадок для наблюдения за животными
Общество, 01.11.2018
За животными можно будет наблюдать, не привлекая их внимания
Волейболисты Бурятии завоевали серебро в Белгороде
Волейболисты Бурятии завоевали серебро в Белгороде
Общество, 01.11.2018
В соревнованиях приняли участие более 130 спортсменов
В Кабанском районе открыли мемориальную доску
В Кабанском районе открыли мемориальную доску
Общество, 01.11.2018
Жители села возложили цветы к памятному знаку
Впервые спектакль «Земля Эльзы» пройдёт на бурятском языке
Впервые спектакль «Земля Эльзы» пройдёт на бурятском языке
Общество, 01.11.2018
Сюжет спектакля рассказывает историю любви пожилых людей

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Портал в будущее
07.10.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Завершился день правовой помощи населению
27.09.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О непрофессионализме Первого канала или Гордон, ты не прав!
20.09.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Россия может гордиться организацией ЧМ-2018 по футболу
17.07.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Лето – это маленькая жизнь
13.07.2018
Ямпил Багша
Ямпил Багша
Доктор буддийской философии, мастер тибетской медицины
О природе человека, причинах болезней и силе мантр…
11.07.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Об электронном взаимодействии между ведомствами
27.06.2018
Загрузка...
^