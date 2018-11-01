«Большая Байкальская тропа» получила 10,7 млн



Общественная организация «Большая Байкальская Тропа» выиграла президентский грант на сумму 10,7 миллионов рублей.



- Этот грант поможет усилить нашу деятельность на берегах Байкала, Иркутской области и республики Бурятия, - рассказала «Байкал-Daily» руководитель ассоциации Елена Чубакова.



Елена пояснила, что из 10,7 миллионов - 2 миллиона уйдут на зарплату и налоги. Оставшиеся деньги направят на развитие добровольческих проектов по сохранению природы Байкальского региона и передачу опыта ББТ по подготовке специалистов, работе с добровольцами и обустройству троп. Также организация планирует сделать национальным паркам и заповедникам новые аншлаги, знаки и информационные стенды.



- Нам нужно посмотреть состояние всех троп и байкальских заповедников, которые мы за все эти годы построили. Сейчас мы хотим сделать инвентаризацию троп и наметить с партнёрами новые мероприятия, - поделилась руководитель организации.



Справка:



Большая Байкальская тропа (ББТ) — проект по созданию системы туристских троп вокруг озера Байкал и в Байкальском регионе. Планируемая длина — 1800 км.



Идея создания тропы возникла в 1970-х годах, и была описана в статьях зоолога, писателя, редактора журнала «Охота и охотничье хозяйство» Гусева и иркутского писателя, журналиста и краеведа Брянского. Реализация идеи началась в 1997 году в рамках проекта «Bed and Breakfast and Baikal» (в рамках проекта ROLL Агентства США по международному развитию). Создание системы троп началось в 2003 году силами добровольцев из разных стран.



Создание ББТ не завершено, но уже действуют несколько маршрутов. Тропа соединит три национальных парка и три заповедника. Ежегодно в летнее время на различных участках производятся работы по строительству новых участков ББТ и объектов на ней.



В июле 2016 года ультрамарафонец Дмитрий Ерохин предпринял попытку забега вокруг Байкала, по маршруту, в целом совпадающему с Большой Байкальской тропой. Однако через 4 недели после старта и преодоления порядка 1200 километров, он был госпитализирован с подозрением на клещевой энцефалит. До завершения маршрута Ерохину оставалось пробежать около 500 километров.

