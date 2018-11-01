Картина бьёт рекорды по просмотрам на YouTube
Напомним, криминальная драма известного поэта и режиссёра Юрия Ботоева вышла на широкие экраны в начале апреля и за считанные дни вырвалась в лидеры проката в Улан-Удэ, обойдя многие мировые и отечественные премьеры.
Два месяца назад «Головар» дебютировал на экранах телевизоров, а 20-го сентября его выложили и на официальном YouTube-канале кинокомпании «M55». За это время ленту, снятую в Бурятии, посмотрели свыше четырёх миллионов человек.
- Чуть больше месяца прошло и к 1 ноября уже 4 миллиона! За этот период мы приобрели ещё больше знакомств и идей. На нашем YouTube-канале стало более 17 тысяч подписчиков. Двигаемся дальше по просторам информационного мира! Спасибо всем за то, что оценили нашу работу, – написал Юрий Ботоев на своей страничке в Facebook.
Режиссёр опубликовал в соцсетях и любопытную статистику, согласно которой «Головар» чаще смотрят мужчины (83%), чем женщины (13%). Видеозаписью поделились более 7,5 тысяч человек.
Фильм увидели интернет-пользователи в 76 странах мира. Помимо России (41%), он бьёт рекорды по популярности в Казахстане (18%), на Украине (16%), в Белоруссии (3,3%) и Германии (2,7%).
У «Головара» нашлись зрители в США, Киргизии, Грузии, Польше, Азербайджане, Израиле, Великобритании, Корее, Италии, Чехии, Франции, Испании и Турции, сообщает пресс-служба минкультуры Бурятии.
Бурятский фильм «Головар» увидели в США, Греции и Турции
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