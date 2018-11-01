Ловить животных будут больше, чем на 20-ти улицах
В ноябре комбинат по благоустройству будет проводить отлов бездомных собак.
Список адресов:
Улицы Буйко 25а, 17, 29, Лимонова, Октябрьская, 30-45, Иванова, Шаляпина, Моховая, Гагарина 73 «б», 77 «а», 81, 85, Сенчихина 1, Революции 1905 года, 98, Коллективная, Минина, Чертенкова 149, Тубсанаторий, Феоктистова, Хоца Намсараева 30, Чертенкова, 2, 8а, Добролюбова 2, 4, 6, проспект 50 лет Октября 27, Рылеева 5, 7, Дзержинского 191, 192, Туполева 14 «а» ,3 «а», Антонова 5, Королева 20, 22, Заиграевская 1, 30, Хоринская, Краснодонская, Испытателей, а также Чайковского.
Владельцев домашних животных просят не отпускать своих любимцев на самовыгул.
Телефоны горячей линии для подачи заявок на отлов безнадзорных домашних животных: 20-41-30, 26-72-05. Анонимные заявки не принимаются, сообщает администрация Улан-Удэ.
В Улан-Удэ назвали места отлова собак в ноябре
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Республиканская стипендия составляет от 1500 до 1800 рублей
Женщина о запрете на выезд из страны узнала на границе
В Бурятии с военнослужащими подразделения снайперов состоялись занятия по ведению боя в горной местности
Горожане увидят лучшие номера ансамбля
Школьники обучаются у Инны Ивахиновой
На этой неделе состоялась отправка в войска более 50 человек
За животными можно будет наблюдать, не привлекая их внимания
В соревнованиях приняли участие более 130 спортсменов
Жители села возложили цветы к памятному знаку
Сюжет спектакля рассказывает историю любви пожилых людей
Это кикбоксёр, легкоатлеты и борцы
Горожанам рассказывают о правилах пожарной безопасности
Оперный певец прокомментировал причину возращения на сцену Бурятского оперного театра
Почти каждый пятый россиянин провёл свой летний отпуск дома из-за отсутствия средств на туристические поездки
Этношоу состоится в середине декабря