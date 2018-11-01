В Улан-Удэ назвали места отлова собак в ноябре

Общество, Фото: Baikal-daily.ru. Из архива

Ловить животных будут больше, чем на 20-ти улицах



В ноябре комбинат по благоустройству будет проводить отлов бездомных собак.



Список адресов:



Улицы Буйко 25а, 17, 29, Лимонова, Октябрьская, 30-45, Иванова, Шаляпина, Моховая, Гагарина 73 «б», 77 «а», 81, 85, Сенчихина 1, Революции 1905 года, 98, Коллективная, Минина, Чертенкова 149, Тубсанаторий, Феоктистова, Хоца Намсараева 30, Чертенкова, 2, 8а, Добролюбова 2, 4, 6, проспект 50 лет Октября 27, Рылеева 5, 7, Дзержинского 191, 192, Туполева 14 «а» ,3 «а», Антонова 5, Королева 20, 22, Заиграевская 1, 30, Хоринская, Краснодонская, Испытателей, а также Чайковского.



Владельцев домашних животных просят не отпускать своих любимцев на самовыгул.



Телефоны горячей линии для подачи заявок на отлов безнадзорных домашних животных: 20-41-30, 26-72-05. Анонимные заявки не принимаются, сообщает администрация Улан-Удэ.

