Республиканская стипендия составляет от 1500 до 1800 рублей
1 ноября состоялось чествование победителей конкурса на соискание республиканских стипендий в 2018-2019 учебном году, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.
Стипендии с начала учебного года получают 33 студента, которые показали высокие результаты в учебе, проявили себя в научных изысканиях, творческой и изобретательской деятельности, общественной жизни.
Именная стипендия выплачивается дополнительно к академической в течение учебного года из средств республиканского бюджета. Для аспирантов размер выплаты составляет 1800 рублей, для студентов - 1500 рублей в месяц.
Первый заместитель министра образования и науки Бурятии Галина Фомицкая поздравила студентов и аспирантов, пожелала ребятам дальнейших успехов в учебе.
- В 24 раз проходит церемония награждения отличников - лучших студентов вузов, учреждений среднего профессионального образования и аспирантов второго года обучения. В прошлом году в закон о стипендиях было внесено изменение, благодаря которому появилось еще одно направление - техническое. И сегодня три лауреата по этому направлению получили республиканскую стипендию, - отметила Галина Фомицкая в своём приветствии.
Всего в этом году на получение республиканской стипендии претендовали 53 человека. Это студенты и аспиранты, которые обучаются по дневной форме обучения на оценку «отлично» по итогам двух последних семестров.
В Бурятии 33 студента и аспиранта получили республиканские стипендии
Общество, Фото:
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