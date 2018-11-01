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В Бурятии 33 студента и аспиранта получили республиканские стипендии

В Бурятии 33 студента и аспиранта получили республиканские стипендии
Общество,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Республиканская стипендия составляет от 1500 до 1800 рублей

1 ноября состоялось чествование победителей конкурса на соискание республиканских стипендий в 2018-2019 учебном году, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.

Стипендии с начала учебного года получают 33 студента, которые показали высокие результаты в учебе, проявили себя в научных изысканиях, творческой и изобретательской деятельности, общественной жизни.

Именная стипендия выплачивается дополнительно к академической в течение учебного года из средств республиканского бюджета. Для аспирантов размер выплаты составляет 1800 рублей, для студентов - 1500 рублей в месяц.

Первый заместитель министра образования и науки Бурятии Галина Фомицкая поздравила студентов и аспирантов, пожелала ребятам дальнейших успехов в учебе.

- В 24 раз проходит церемония награждения отличников - лучших студентов вузов, учреждений среднего профессионального образования и аспирантов второго года обучения. В прошлом году в закон о стипендиях было внесено изменение, благодаря которому появилось еще одно направление - техническое. И сегодня три лауреата по этому направлению получили республиканскую стипендию, - отметила Галина Фомицкая в своём приветствии.

Всего в этом году на получение республиканской стипендии претендовали 53 человека. Это студенты и аспиранты, которые обучаются по дневной форме обучения на оценку «отлично» по итогам двух последних семестров.

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