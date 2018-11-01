Улан-удэнка с ребёнком по ошибке приставов не улетела во Вьетнам

Женщина о запрете на выезд из страны узнала на границе



Советский районный суд рассмотрел гражданское дело по иску улан-удэнки к Управлению ФССП по Бурятии. Женщина требовала возмещения убытков, причинённых незаконными действиями судебного пристава-исполнителя, компенсации морального вреда и взыскании судебных расходов.



Горожанка объяснила, что она купила путёвку во Вьетнам за 63 тысячи рублей для себя и своего ребёнка. При прохождении пограничного контроля в конце июня в аэропорту Иркутска ей было отказано в разрешении на вылет из России на основании постановления судебного пристава-исполнителя ФССП Железнодорожного района.



Однако о том, что в отношении неё вынесено постановление, ей стало известно только на пункте пограничного контроля, копию постановления она не получала, а также не получала постановление о возбуждении исполнительного производства.



Как выяснилось, в феврале этого года в отношении женщины приставом было возбуждено исполнительное производство по взысканию задолженности в размере 9761,36 рублей. В конце февраля судебным приставом вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере одной тысячи рублей, поскольку улан-удэнка не погасила долг добровольно.



В мае судебным приставом было вынесено постановление о временном ограничении на выезд из страны из-за того, что долг составил более 10 тысяч рублей. При этом в постановлении судебного пристава-исполнителя указано, что должник был надлежащим образом уведомлён о возбуждении исполнительного производства. В начале июля судебным приставом это постановление отменено как ошибочное.



Однако в суде доказать, что женщину уведомили как положено, не смогли. Кроме того, улан-удэнка вовсе не знала, что сумма задолженности более 10 тысяч рублей.



Суд частично удовлетворил требования горожанки. В её пользу с Федеральной службы судебных приставов взыскано в счёт возмещения убытков 65,4 тысячи рублей, компенсация морального вреда в размере 3 тысяч, а также взысканы расходы по оплате государственной пошлины.



Решение вступило в законную силу 19 октября, сообщает пресс-служба Советского районного суда.

