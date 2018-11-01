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В Бурятии снайперы отработали ведение боя в горах

В Бурятии снайперы отработали ведение боя в горах
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В Бурятии с военнослужащими подразделения снайперов состоялись занятия по ведению боя в горной местности

Военнослужащие со штатным оружием и специальным снаряжением совершили марш-бросок в горной местности. Для усложнения задачи во время марша снайперам поступали различные вводные, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Снайперы, используя рельеф местности в качестве маскировки, поражали внезапно появляющиеся мишени, имитирующие условного противника.

После подъёма на вершину горы военнослужащие в составе снайперских пар отработали задачи по организации огневых позиций и маскировке с учётом естественных складок местности и климатических условий.

Также в ходе практической части занятий снайперские пары отработали ведение огня ночью в условиях отсутствия естественных и искусственных укрытий с использованием специальных прицелов ночного видения.

снайперы военнослужащие
 
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