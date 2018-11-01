В Улан-Удэ даст концерт театр «Забава»

Горожане увидят лучшие номера ансамбля
В Русском драматическом театре 4 ноября в 18:30 пройдёт концерт театра народной музыки и танца «Забава». Мероприятие будет посвящено Дню народного единства.
В исполнении коллектива прозвучат лучшие вокально-хореографические композиции, казачьи и русские песни, инструментальные картинки. Об этом сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.
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