В Улан-Удэ даст концерт театр «Забава»

В Русском драматическом театре 4 ноября в 18:30 пройдёт концерт театра народной музыки и танца «Забава». Мероприятие будет посвящено Дню народного единства.

В исполнении коллектива прозвучат лучшие вокально-хореографические композиции, казачьи и русские песни, инструментальные картинки. Об этом сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.