В Кабанском районе открыли мемориальную доску



В День памяти жертв политических репрессий в Каменске открыли мемориальную доску. В торжественной церемонии, посвящённой этому событию, приняли участие глава Кабанского района Алексей Сокольников и глава поселения «Каменское» Василий Левин.



– Открытие памятной доски – это исполнение долга перед людьми, которые прошли через это ужасное время. День памяти жертв политических репрессий в России – напоминание нам о трагических страницах в истории страны, когда от жестокости в стране погибали и страдали безвинно репрессированные граждане, – отметили собравшиеся на митинге жители посёлка.



В День памяти жертв политических репрессий по всей стране прошли траурные акции и памятные мероприятия, посвящённые памяти людей, погибших и пострадавших в ходе политических репрессий.



В селе Кабанск также состоялся митинг памяти с возложением цветов к памятному знаку жертвам политических репрессий, сообщили в пресс-службе администрации района.

