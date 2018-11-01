Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

01 Ноября

31 Октября

Популярное

В Кабанском районе открыли мемориальную доску

В Кабанском районе открыли мемориальную доску
Общество,  Фото:Администрация Кабанского района
Жители села возложили цветы к памятному знаку

В День памяти жертв политических репрессий в Каменске открыли мемориальную доску. В торжественной церемонии, посвящённой этому событию, приняли участие глава Кабанского района Алексей Сокольников и глава поселения «Каменское» Василий Левин.

– Открытие памятной доски – это исполнение долга перед людьми, которые прошли через это ужасное время. День памяти жертв политических репрессий в России – напоминание нам о трагических страницах в истории страны, когда от жестокости в стране погибали и страдали безвинно репрессированные граждане, – отметили собравшиеся на митинге жители посёлка.

В День памяти жертв политических репрессий по всей стране прошли траурные акции и памятные мероприятия, посвящённые памяти людей, погибших и пострадавших в ходе политических репрессий. 

В селе Кабанск также состоялся митинг памяти с возложением цветов к памятному знаку жертвам политических репрессий, сообщили в пресс-службе администрации района.
мемориальная доска
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Кабанском районе открыли мемориальную доску
В Кабанском районе открыли мемориальную доску
Общество, 01.11.2018
Жители села возложили цветы к памятному знаку
Впервые спектакль «Земля Эльзы» пройдёт на бурятском языке
Впервые спектакль «Земля Эльзы» пройдёт на бурятском языке
Общество, 01.11.2018
Сюжет спектакля рассказывает историю любви пожилых людей
В Улан-Удэ проходит акция «Город без пожаров»
В Улан-Удэ проходит акция «Город без пожаров»
Общество, 01.11.2018
Горожанам рассказывают о правилах пожарной безопасности
Михаил Пирогов: «Я пошёл навстречу руководству»
Михаил Пирогов: «Я пошёл навстречу руководству»
Общество, 01.11.2018
Оперный певец прокомментировал причину возращения на сцену Бурятского оперного театра
Каждый пятый россиянин провёл отпуск дома из-за нехватки денег
Каждый пятый россиянин провёл отпуск дома из-за нехватки денег
Общество, 01.11.2018
Почти каждый пятый россиянин провёл свой летний отпуск дома из-за отсутствия средств на туристические поездки
Намгар выступит в Москве в проекте «Ночи Евразии»
Намгар выступит в Москве в проекте «Ночи Евразии»
Общество, 01.11.2018
Этношоу состоится в середине декабря
В Улан-Удэ пройдёт концерт «Я люблю тебя, Россия!»
В Улан-Удэ пройдёт концерт «Я люблю тебя, Россия!»
Общество, 01.11.2018
Праздничное мероприятие состоится в КДЦ «Заречный»
В Улан-Удэ состоятся зрелищные казачьи сборы
В Улан-Удэ состоятся зрелищные казачьи сборы
Общество, 01.11.2018
С 3 по 7 ноября в Улан-Удэ состоятся военно-спортивные сборы для мальчиков «Казачья застава-2018»
В Улан-Удэ прошёл фестиваль школьников
В Улан-Удэ прошёл фестиваль школьников
Общество, 01.11.2018
Ученики состязались в креативе и провели конкурс капитанов
Путешественница из Бурятии собирала дождевую воду на тропическом острове
Путешественница из Бурятии собирала дождевую воду на тропическом острове
Общество, 01.11.2018
Жительница Бурятии Лиля Витина объехала 40 стран мира. Путешественница рассказала в интервью «Байкал-Daily» о своих удивительных приключениях
ОНФ: В школьных столовых Улан-Удэ урезают порции
ОНФ: В школьных столовых Улан-Удэ урезают порции
Общество, 01.11.2018
Во время рейда общественники увидели мух в цехе горячего питания
Из Бурятию не смогли вывезти 295 кг продуктов без документов
Из Бурятию не смогли вывезти 295 кг продуктов без документов
Общество, 01.11.2018
Составлено 5 административных протоколов
Гражданин Китая пытался вывезти из Бурятии 137-летние весы
Гражданин Китая пытался вывезти из Бурятии 137-летние весы
Общество, 01.11.2018
Весы были изготовлены в 1881 году в германском княжестве

В Иркутске изъяли семена из Киргизии
Общество, 01.11.2018
У прилетевших в Иркутск из Киргизии пассажиров изъяли семена
Мелкие штрафы ГИБДД начнут списывать с банковских карт
Мелкие штрафы ГИБДД начнут списывать с банковских карт
Общество, 01.11.2018
Штрафы ГИБДД размером до 3 тысяч рублей начнут списывать в упрощённом порядке — без возбуждения исполнительного производства

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Портал в будущее
07.10.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Завершился день правовой помощи населению
27.09.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О непрофессионализме Первого канала или Гордон, ты не прав!
20.09.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Россия может гордиться организацией ЧМ-2018 по футболу
17.07.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Лето – это маленькая жизнь
13.07.2018
Ямпил Багша
Ямпил Багша
Доктор буддийской философии, мастер тибетской медицины
О природе человека, причинах болезней и силе мантр…
11.07.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Об электронном взаимодействии между ведомствами
27.06.2018
Загрузка...
^