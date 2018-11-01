Впервые спектакль «Земля Эльзы» пройдёт на бурятском языке



Сегодня в 18:30 в театре Бурдрамы пройдёт спектакль «Земля Эльзы» впервые на бурятском языке. В основе сюжета спектакля «Оройтоһон дуранай охин» по пьесе Ярославы Пулинович история любви между двумя пожилыми людьми.



– Познакомившись с Василием, Эльза понимает, что до этого момента как будто бы и не жила, а думала – всё будет потом. И вот это «потом» наступило благодаря Василию, родилась надежда на счастье. Спектакль «Оройтоһон дуранай охин» – это зеркало отношений между родителями и детьми, между женщиной и мужчиной, между всеми людьми. Борьба за своё счастье в возрасте, когда неизвестно, что тебя ждёт завтра, – отмечают в театре.

