В Улан-Удэ проходит акция «Город без пожаров»

Горожанам рассказывают о правилах пожарной безопасности





Управление ЧС совместно с органами пожнадзора проводит ряд профилактических мероприятий – обход домов, беседы с жителями, раздача памяток, а также лекции на предприятиях, организациях и в образовательных учреждениях. Об этом сообщает управление по информационной политике.



31 октября сотрудниками управления по ЧС администрации города совместно с семиклассниками школы №25 была проведена профилактическая акция «Любимый город без пожаров». Дети раздавали памятки «Как избежать пожара в жилых домах» пассажирам общественного транспорта и жителям частного сектора в одном из микрорайонов Улан-Удэ.











Всего в Бурятии с начала года погибло 56 человек, из них 6 детей. В прошлом месяце погибли 7 человек. Основная причина – неосторожное обращение с огнём, в первую очередь – непотушенная сигарета. Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня утром на пожаре в селе Иволгинск погиб мужчина. Вечером мужчина лёг спать и забыл потушить сигарету, окурок упал на матрац и воспламенился.Всего в Бурятии с начала года погибло 56 человек, из них 6 детей. В прошлом месяце погибли 7 человек. Основная причина – неосторожное обращение с огнём, в первую очередь – непотушенная сигарета.

Традиционно в это время года домовладельцы топят печи, используют обогреватели, зачастую нарушая правила пожарной безопасности, в связи с чем отмечается рост бытовых пожаров. Как показывает практика, большая часть пожаров возникает по вине человека. Наряду с неосторожным, а порой просто небрежным обращением с огнём, нарушением правил эксплуатации электрооборудования, детской шалостью с огнём, неисправностью печей и дымоходов, чаще всего пожары являются следствием незнания обывателя элементарных правил пожарной безопасности в зимний период.